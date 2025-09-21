Cum se manifestă epilepsia de lob temporal. La început, simptomele pot fi confundate cu lipsa de vitamine

Am o cădere de calciu, un leșin în capul pieptului și aceste senzații se tot repetă. Acest tipar înseamnă frecvent crize epileptice.

Vorbim despre epilepsia de lob temporal, care nu debutează cu o criză evidenta. Ci cu senzații diverse, în zona toracelui.

Dr. Irina Oane, medic specialist neurolog epileptolog: Foarte frecvent se întâmplă, înainte ca ei sa aibă prima criză, acea criza mare care îi aduce la medic, au stări ciudate 2-3 ani înainte, care au fost interpretate ca leșin, spasmofilie, căderi de calciu, lipsă de vitamine! Putem avem același punct în creier, același milimetru, fiecare om sa aibă o altă senzație. Cel mai frecvent pacienții descriu un leșin în capul pieptului, o senzație - mi-e rău de aici și simt cum mă pierd, fiecare om transmite același scurt-circuit din creier.

Conf.univ. dr. Ioana Mîndruță medic primar neurolog epileptolog: Mulți ne spun, mi se întâmplă doar când sunt supărat, ăsta nu-i un argument ca n-ar putea fi o criză epileptică pt ca aceste focare sunt în zone intens conectate cu zone, care ne controlează emoțiile. Acea emoție stimulează și focarul de epilepsie dar nu e cauza epilepsiei.

Care este riscul

Suntem la Spitalul Universitar de Urgență, la Centrul unde se derulează Programul național pentru pacientii cu epilepsii focale - cele mai frecvente. Senzații în capul pieptului, repetate în același tipar, ani de zile înainte de prima criză. Senzațiile înseamnă crize epileptice.

Nediagnosticată și netratată, boala evoluează, ne spun medicii. Epilepsia focală de lob temporal este cea mai frecventă dintre toate forme de epilepsie. Înseamnă un scurt circuit în activitatea electrică a creierului.

Dr. Irina Oane, medic specialist neurolog epileptolog: Cu cât se ajunge mai repede la diagnostic și tratament corect, cu atât șansa de a nu mai face alte crize e mai mare. Și asta e demonstrat. Puține crize înainte de tratament, o șansă mare să nu mai facă crize. Foarte multe crize înainte de tratament, șansa e mai mică să vindecăm crizele.

Conf.univ. dr. Ioana Mândruță, medic primar neurolog epileptolog: Crizele care se repetă netratate pot avea si consecințe emoționale sau ne afectează cogniția, ne afectează intelectual, să avem un declin de memorie sau de limbaj. Si cu cât le tratăm mai devreme , aceste efecte sunt controlabile.

Dacă medicamentele nu elimină crizele, există varianta ca partea din creier, în care încep crizele, să fie îndepărtată chirurgical. Intervenția non-chirurgicală este terapia de influențare a nervului vag. Un stimulator e plasat sub piele și conectat la nevul vag printr-o cască, purtată în ureche și conectată de asemenea la o aplicație. Previne astfel crizele.

