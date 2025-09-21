Cum se manifestă epilepsia de lob temporal. La început, simptomele pot fi confundate cu lipsa de vitamine

Doctor de bine
21-09-2025 | 11:05
×
Codul embed a fost copiat

Am o cădere de calciu, un leșin în capul pieptului și aceste senzații se tot repetă. Acest tipar înseamnă frecvent crize epileptice.

autor
Andreea Groza

Vorbim despre epilepsia de lob temporal, care nu debutează cu o criză evidenta. Ci cu senzații diverse, în zona toracelui.

Dr. Irina Oane, medic specialist neurolog epileptolog: Foarte frecvent se întâmplă, înainte ca ei sa aibă prima criză, acea criza mare care îi aduce la medic, au stări ciudate 2-3 ani înainte, care au fost interpretate ca leșin, spasmofilie, căderi de calciu, lipsă de vitamine! Putem avem același punct în creier, același milimetru, fiecare om sa aibă o altă senzație. Cel mai frecvent pacienții descriu un leșin în capul pieptului, o senzație - mi-e rău de aici și simt cum mă pierd, fiecare om transmite același scurt-circuit din creier.

Conf.univ. dr. Ioana Mîndruță medic primar neurolog epileptolog: Mulți ne spun, mi se întâmplă doar când sunt supărat, ăsta nu-i un argument ca n-ar putea fi o criză epileptică pt ca aceste focare sunt în zone intens conectate cu zone, care ne controlează emoțiile. Acea emoție stimulează și focarul de epilepsie dar nu e cauza epilepsiei.

Care este riscul

Suntem la Spitalul Universitar de Urgență, la Centrul unde se derulează Programul național pentru pacientii cu epilepsii focale - cele mai frecvente. Senzații în capul pieptului, repetate în același tipar, ani de zile înainte de prima criză. Senzațiile înseamnă crize epileptice.

Citește și
Sarcina
Avorturile repetate în primul trimestru pot ascunde o afecțiune genetică. Când se recomandă fertilizarea in vitro

Nediagnosticată și netratată, boala evoluează, ne spun medicii. Epilepsia focală de lob temporal este cea mai frecventă dintre toate forme de epilepsie. Înseamnă un scurt circuit în activitatea electrică a creierului.

Dr. Irina Oane, medic specialist neurolog epileptolog: Cu cât se ajunge mai repede la diagnostic și tratament corect, cu atât șansa de a nu mai face alte crize e mai mare. Și asta e demonstrat. Puține crize înainte de tratament, o șansă mare să nu mai facă crize. Foarte multe crize înainte de tratament, șansa e mai mică să vindecăm crizele.

Conf.univ. dr. Ioana Mândruță, medic primar neurolog epileptolog: Crizele care se repetă netratate pot avea si consecințe emoționale sau ne afectează cogniția, ne afectează intelectual, să avem un declin de memorie sau de limbaj. Si cu cât le tratăm mai devreme , aceste efecte sunt controlabile.

Dacă medicamentele nu elimină crizele, există varianta ca partea din creier, în care încep crizele, să fie îndepărtată chirurgical. Intervenția non-chirurgicală este terapia de influențare a nervului vag. Un stimulator e plasat sub piele și conectat la nevul vag printr-o cască, purtată în ureche și conectată de asemenea la o aplicație. Previne astfel crizele.

Sursa: Pro TV

Etichete: creier, epilepsie,

Dată publicare: 21-09-2025 11:04

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Avorturile repetate în primul trimestru pot ascunde o afecțiune genetică. Când se recomandă fertilizarea in vitro
Doctor de bine
Avorturile repetate în primul trimestru pot ascunde o afecțiune genetică. Când se recomandă fertilizarea in vitro

Fiecare an care trece scade calitatea dar și numărul celulelor reproducătoare feminine. De aceea, medicii recomandă ca sarcină să apară cât mai devreme. Calitatea acestor celule nu poate fi schimbată cu niciun medicament.

Ce determină apariția rezistenței la insulină și cum poate fi prevenită. Explicațiile medicilor
Doctor de bine
Ce determină apariția rezistenței la insulină și cum poate fi prevenită. Explicațiile medicilor

Rezistența la insulină apare înainte de diabetul de tip 2. O determină grăsimea acumulată în organism.

Cum putem proteja bariera intestinală. Rolul mișcării, alimentației și somnului pentru un organism sănătos
Doctor de bine
Cum putem proteja bariera intestinală. Rolul mișcării, alimentației și somnului pentru un organism sănătos

Bariera intestinală triază permanent tot ce mâncăm ori bem, toxine, bacterii rele. Practic, selectează cu atenție tot ce vine din mediu. Putem să distrugem această barieră naturală... dacă nu ne mișcăm, și prin dezordine alimentară. Iată cum:

Recomandări
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă
Stiri externe
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă

Regatul Unit şi Portugalia vor recunoaşte oficial duminică statul Palestina, în pofida presiunilor puternice din partea Statelor Unite şi a Israelului, înainte de sosirea şefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.

Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Stiri actuale
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Stiri actuale
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28