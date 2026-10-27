Dacă v-aș spune că există o metodă prin care să vă păcăliți creierul și să vă umpleți stomacul mai eficient? Începeți cu ce-i mai bun din farfurie și veți mânca mai puțin!

Am să vă prezint un experiment interesant care ne ajută să manipulăm instinctele în favoarea noastră. O femeie este pusă să deguste 2 sortimente de ciocolată. În prima zi, i se oferă o ciocolată banală, obișnuită. Femeia mănâncă 2 bucăți. Apoi i se oferă o ciocolată fină, de calitate, deosebită. Ea mănâncă și din asta încă 2 bucăți. În total, 4 bucăți.

A doua zi, povestea se repetă, doar că de data asta i se oferă prima oară ciocolata fină pentru degustare. Femeia ia 2 bucăți. Apoi i se oferă ciocolata obișnuită… și ce să vezi?! Femeia spune că nu mai vrea, că e mulțumită cu cele 2 bucăți inițiale! Morala: dacă ești satisfăcut după ce ai mâncat ceva bun, e puțin probabil că vei continua să mănânci un produs cu gust inferior, ceva mai puțin ispititor.

Altfel spus, odată ce te-ai săturat cu ceva ce-ți place, vei putea să te abții mai ușor, o să te oprești mai repede din mâncat, mai ales dacă produsele care urmează sunt mai puțin apetisante. Receptorii noștri gustativi evaluează experiența pornind de la wow și apoi intensitatea senzației scade. Capacitatea gustativă maximă pentru ce e mai bun, așa trebuie abordată masa!

În practică, și consumatorii se împart în 2 categorii: unii care încep masa cu ce e mai bun în farfurie și care nu au niciodată probleme cu greutatea, iar alții care lasă pentru final ce e mai bun și, din păcate, se luptă mereu cu kilogramele în plus. Explicația e simplă: când te așteaptă ceva bun, senzația de sațietate va fi ignorată și vei mânca tot din farfurie, ca să obții recompensa!

Începeți cu ce vă place cel mai mult, în felul ăsta sunt șanse să vă săturați rapid și să lăsați mâncarea mai puțin atrăgătoare în farfurie. Când procedezi așa, ești mai detașat, mai nepăsător, nu te forțezi să mănânci tot, nu-ți pare rău de ce rămâne… iar la final ajungi să mănânci mai puțin.

Strategia este valabilă și în cazul în care vreți să reduceți din cantitatea totală de mâncare și din numărul de feluri consumate la o masă. Nu mai avem buget de calorii pentru 3 feluri de mâncare, așa că alegeți din meniu preparatul care vă place cel mai mult, indiferent că este aperitiv, ciorbă sau fel principal. Începeți cu el și săturați-vă doar cu el!