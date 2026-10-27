Daniesha Charles avea doar 15 ani și lucra ca ospătăriță, cu jumătate de normă, la un hotel din regiunea scoțiană Highlands, când a fost supusă unui șir lung de „abuzuri verbale” din partea bucătarului și a șefului, deoarece scăpase pe jos o prăjitură. Cei doi bărbați au certat-o, apoi s-au apropiat amenințător de ea și au înjurat-o, relatează DailyMail.

Cum a motivat judecătorul decizia

Un tribunal a decis acum că tânăra, care are dislexie și este de origine caraibiană britanică, a fost discriminată pe criterii de vârstă, sex, rasă și dizabilitate. Astfel, Tribunalul i-a acordat despăgubiri în valoare de 13.048 de lire sterline.

La vârsta de 15 ani, era cea mai tânără angajată și singura femeie de culoare din personalul hotelului, format în principal din angajați albi, britanici.

Tribunalul a aflat că bucătarul își manifestase disprețul față de rasa și sexul domnișoarei Charles „încă de la început”.

Deși acest comportament a creat un mediu „intimidant și ostil”, tânăra nu a vrut să-și pună locul de muncă în pericol făcând o reclamație și a îndurat insultele „în tăcere”.

Judecătorul Joseph d’Inverno a decis: „Comportamentul respectiv a avut ca efect încălcarea demnității [Danieshei] și crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor și ofensator pentru ea. Privit în mod obiectiv, era rezonabil, în circumstanțele date, ca [ea] să perceapă comportamentul ca având acest efect. Tribunalul a constatat, de asemenea, că atât bucătarul hotelului, cât și directorul, Andy Woodcock, au țipat și au înjurat angajate de sex feminin, angajați tineri, inclusiv pe [Daniesha], care era cea mai tânără, angajați care nu erau de origine britanică albă, precum și pe [Daniesha], care avea o dizabilitate din cauza dislexiei sale severe.”

Judecătorul d’Inverno a adăugat că cei doi bărbați nu țipau și nu înjurau angajații albi, britanici, de sex masculin, care erau mai în vârstă decât domnișoara Charles.