Cum să fie corect gătit și gustos? Nu îi puneți ulei. Un peste slab se pune într-un vas cu unul mai gras. Astfel, îi pregătiți doar în grăsimea proprie. Iar gustul este asemănător prăjirii. Iată care sunt regulile gătitului gustos și sănătos.

5.500 de specii așteaptă răsăritul. Cea mai mare biodiversitate din Europa. E pretextul ideal să vorbim despre pește. Nu putem să trăim fără el.

Kilometru zero în Delta Dunării, adică mila 23. Ne aflăm în centrul deltei. Borșul de pește e mâncarea perfectă. Nu apa din Dunăre dă gustul, ci oțetul și patru legume: ceapă, ardei, cartof și roșie.

Vitamina A, D, E și K. Fosfor și fier. Proteine de calitatea cea mai înaltă. Si miraculoasa grăsime de pește. Ne explică medicul endocrinolog, Antonela Burlacu.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: Mâncăm ciorba de pește pentru că toate elementele bune au trecut din pește în lichid. Și atunci mănânc și pește cu proteine și elementele care s-au scurs în lichidul de fierbere.

Cea mai frecventă greșeală

Pentru că vorbim despre alimentul perfect, nu îl prăjiți. Nu îl faceți pane pentru că produceți radicali liberi, substanțe instabile în organism și periculoase.

Nu îl puneți pe gratar, la flacără directă.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: Carne de pește prajită în ulei, vitaminele liposolutile A, D K se vor scurge în ulei și atunci eu nu voi lua vitaminele din pește. Pe grătar, se produce acroleina acril-amida, compuși cancerigeni prin acumulare, adică prin mâncat repetat, prin gătire repetată la gratar, la flacără.

Dar ne plac gusturile intense. Pește prăjit? Într-o tigaie anti-aderentă puneți specii grase- scrumbie de exemplu. Vor descărca grăsime. În aceasta, se prăjesc speciile mai sărace în grăsime. Așa nu consumați produși nocivi. Ci gătiți corect un aliment valoros.

Cum administrăm corect suplimentele pe bază de ulei de pește

Omega 3 și Omega 6, în raport perfect, conține doar peștele. Vorbim despre acizii grași poli-nesaturați. Nu îi poate produce ficatul, deși organismul are mare nevoie de ei. Ne ajută natura prin pește. Îi folosește fiecare celulă umană. Datorită lor apa intră și iese în mod normal din celule. Aceasta este legătura între apă și pește în interiorul organismului uman.

Când luați suplimentul zilnic de vitamina D, luați-l cu o porție de pește, corect gătită. Iată de ce:

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: Administrare cu Vitamina D ajută la absorbția vitamina D pentru că vitamina D e liposolubilă și e absorbită mai bine cu grăsimi, administrată cu o formă de ulei de pește, vitamina D se absoarbe mai bine. Când pacienții ajung să își normalizeze, întrerup, pentru că și-au atins zona de normal, și întrerup și ce va întâmpla? Nivelul va scădea! De aceea, susțin suplimentarea constantă.

Suplimentele alimentare plus pește mai des de 2 ori pe săptămână cresc semnificativ speranța de viață.