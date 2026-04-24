O producem singuri, dar o putem lua și din lapte. Într-o infecție, lactoferina ne ajută să luptăm eficient.

Dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist, a explicat că lactoferina este o proteină miraculoasă din lapte care are efecte bacteriostatice, bactericide, antivirale, antiinfecțioase, antifungice, antioxidante, antiinflamatorii și imunostimulatoare.

Și la om și la animale, lactoferina este prezentă în fluide precum lapte, lacrimi, sânge, salivă. Acționează la nivelul orificiilor de intrare (gură, nas, ochi), iar rolul ei este să protejeze organismul de invaziile infecțioase.

Lactoferina oprește microbii

Lactoferina face parte din familia transferinelor, are o capacitate unică de a se lega de fier și se află în prima linie în cadrul mecanismelor de apărare imună. Lactoferina „fură" fierul cu care se hrănesc agenții patogeni, aceștia nu mai pot crește și nu se mai pot multiplica, fapt care împiedică și previne îmbolnăvirea.

De la virusul herpetic până la Covid, de la Sida până la cancer, toate infecțiile și bolile grave sunt ajutate de lactoferină.

Lactoferina este prezentă în laptele crud, atât la oameni, cât și la animale; în laptele uman este de 5-10 ori mai concentrată decât în laptele de vacă, iar procentul scade după prima lună de alăptare.

O găsiți în produsele lactate și iaurturi, dar și sub formă de suplimente. Lactoferina bovină este recunoscută drept un principiu farmaceutic activ atât de Agenția Europeană pentru Medicamente, cât și de FDA-ul din America.

Descoperită și izolată din laptele de vacă în anul 1960, lactoferina este un supliment alimentar cu efecte benefice multiple: reglează permanent absorbția de fier în organism, previne anemia și problemele infecțioase la gravide și nou-născuți; formulele de lapte pentru sugari sunt frecvent îmbogățite cu lactoferină.

Lactoferina susține imunitatea

Ameliorează răspunsul imun și activează sistemul de apărare împotriva bolilor - toate celulele imunitare au receptori specifici pentru lactoferină. Are acțiune antivirală demonstrată împotriva mai multor virusuri rezistente la tratament, inclusiv HIV, hepatita C, Papilloma virus, herpes, Rotavirus, coronavirus; are efect antioxidant și antiinflamator - lactoferina neutralizează fierul liber prezent în zonele de inflamație sau de infecție.

Are efect antibacterian (bacteriostatic și bactericid) contra bacteriilor gram-pozitive și gram-negative (E. coli, Salmonella, Listeria); efect antifungic pe diferite specii de ciuperci patogene și efect antiparazitar. Blochează multiplicarea celulelor canceroase și este un agent antitumoral eficient, lipsit de efecte toxice secundare.

Tot ea, lactoferina, protejează mucoasa intestinală, ameliorează funcția digestivă, echilibrează microbiota și tratează disbioza, adică dezechilibrul dintre bacteriile bune și cele nocive din intestin. De la nou-născuți la sportivi, bolnavi cronici, persoane cu anemie sau imunitate scăzută, lactoferina aduce tuturor beneficii pentru sănătate.