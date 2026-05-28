Aici se produc frecvent inflamații, determinate de traumatisme minore sau chiar de îmbătrânirea fiziologică. Inflamațiile pot fi oprite prin radiologie intervențională, fără incizii. Dispare durerea și revine astfel mobilitatea.

Traumatisme de toate felurile apar frecvent la nivelul genunchiului. Determină inflamație. Aceasta poate să devină permanentă. Ce se întâmplă în genunchi ne arată medicul de radiologie intervențională, Florin Bloj:

Dr. Florin Bloj, medic specialist radiologie intervențională: „Analizele histopatologice au arătat că acolo apar vase care nu au ce să caute acolo. Genunchiul nu e foarte bine vascularizat și apar vase noi de sânge, care duc la formarea unor filamente nervoase, care produc durerea. E important de știut că pacienții care au dureri articulare de origine degenerativă și traumatică e important să facă RMN și examen ortopedic”.

Examenul RMN arată vasele noi de sânge, formate în inflamație. Pot fi blocate mecanic, prin particule minuscule, inerte, injectate la nivelul lor. Cu anestezie locală, medicul introduce un tubuleț minuscul, printr-un vas, până la locul inflamației.

Dr. Florin Bloj, medic specialist radiologie intervențională: „Acolo vizualizăm vasele nou formate, care țin de inflamație, și le închidem cu ajutorul unor particule, care nu au rolul de a elibera substanțe, au un rol pur mecanic. Închidem vasele care alimentează filamentele nervoase. Le închidem și dispare și durerea”.

Embolizarea musculo-scheletală a fost inventată pentru sportivi, care nu puteau să ia medicamente antiinflamatoare. E utilă tinerilor care au mișcări repetate cu aceeași articulație, în timpul muncii. Durerile inflamatorii pot apărea și în bolile degenerative, asociate vârstei. Nu sunt legate de mișcare, ci se constată permanent, inclusiv noaptea - ne spun medicii. Pot fi tratate prin vase articulațiile mari. Vorbim de genunchi, șold, umăr și gleznă.