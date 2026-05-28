Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Momentele au fost filmate de unul dintre călători, după ce femeia a folosit substanța puternică de mai multe ori. Inițial, câțiva oameni au coborât din autobuz, pentru a se proteja.

Călătoria a continuat până când unul dintre pasagerii rămași i-a atras atenția șoferului. Acesta a tras pe dreapta și s-a îndreptat către femeie, care a continuat să folosească spray-ul și a devenit violentă – atât fizic, cât și verbal.

Înfuriat, conducătorul autobuzului s-a repezit cu pumnii asupra acesteia și a încercat să o imobilizeze. Un tânăr a intervenit și el, pentru a calma spiritele. Confruntarea s-a încheiat odată cu sosirea polițiștilor.

Cei doi bătăuși au fost transportați la spital. Oamenii legii au început o anchetă și au reținut-o pe femeia care nu ar fi la primul incident de acest fel. Chiar cu o jumătate de oră înainte de acest episod, ar fi pulverizat spray paralizant și în alt autobuz.