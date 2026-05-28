Telefoane, băuturi și tăvi cu mâncare au fost aruncate cu putere spre tavan, iar zece persoane au fost rănite, scrie Le Figaro, citând publicația de specialitate Air Journal.

Incidentul, care s-a petrecut săptămâna trecută, în noaptea de vineri spre sâmbătă, a avut loc cu aproximativ două ore înainte de aterizare. Patru pasageri și șase membri ai echipajului au fost răniți. Opt persoane au fost transportate la spital cu răni ușoare și zgârieturi.

Zborul, care decolase de la Brisbane vineri seara, cu 240 de persoane la bord, s-a confruntat cu turbulențele chiar în timpul serviciului de mic dejun la clasa economic.

Pasagerii au descris în special o senzație de „cădere liberă”, scurtă, dar foarte bruscă. Telefoane, băuturi și tăvi cu mâncare au fost aruncate cu putere spre tavan. „Oamenii țipau, unii plângeau, era mâncare peste tot, a fost foarte înfricoșător”, a declarat pentru South China Morning Post unul dintre pasagerii avionului.

Unele persoane nu aveau centura de siguranță pusă în momentul turbulențelor. Comandantul de bord s-a adresat apoi pasagerilor, explicând că aeronava a fost lovită de un fenomen meteorologic neașteptat. Nu s-a detectat nicio anomalie tehnică.

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Cathay Pacific a precizat că această companie continuă să „acorde sprijin pasagerilor și angajaților afectați” și cooperează cu autoritățile din Hong Kong, în condițiile în care a fost deschisă o anchetă pentru a afla circumstanțele exacte ale evenimentului.

„Suntem în curs de a aduna mai multe informații pentru a înțelege mai bine circumstanțele și nu ar fi potrivit să tragem concluzii premature în acest moment”, a declarat Cathay Pacific pentru South China Morning Post. „Siguranța clienților și a echipajului nostru ghidează fiecare dintre deciziile noastre”, dă asigurări compania.