Cum poate fi tratată durerea articulară fără medicamente. Explicațiile medicilor

Ne trezim cu o durere de genunchi sau de șold. Simțim durere la umăr, cot ori tendonul lui Ahile. Orice inflamație articulară – traumatică sau degenerativă – poate fi tratată prin radiologie intervențională, fără medicamente.

Dr. Florin Bloj, medic specialist radiologie intervențională: „Procedura e minim invazivă, se face în sala de angiografie pentru că avem nevoie de imagini, cu anestezie locală. Se introduce o teacă, ca acul de laborator, dar mai groasă, vizualizăm vasele, care trebuie închise, și le închidem cu particule temporare sau definitive. În articulațiile dureroase, studiile histologice publicate au arătat că apar niște nervi, de fapt filamente nervoase nemielinizate care produc durerea. Aceste filamente dispar prin închiderea unor vase, adică a sursei lor de hrană. Aceasta înseamnă embolizare – închiderea unor vase și periarticulară – care hrănesc țesutul din jurul articulației.”

Orice articulație dureroasă poate fi tratată minim invaziv, spun recomandările mondiale. Asta înseamnă că nu veți mai avea nevoie de medicamente antiinflamatoare. Aceste tratamente sunt recomandate atât tinerilor, cu multiple mișcări repetitive, cu o singură articulație, cât și vârstnicilor, înainte de indicația de proteză, spun medicii.

Dr. Florin Bloj, medic specialist radiologie intervențională: „În cazul persoanelor active se produce inflamație datorită suprasolicitării, o durere cronică în perioada dintre activități. Te doare, se produce o cantitate mai mare de lichid sinovial, o umflare a articulației. Această producție excesivă de lichid sinovial și inflamație poate fi redusă prin embolizarea periariculară.”

În cazul vârstnicilor, se degradează cartilajul. Apar dureri. Iată de ce:

Dr. Florin Bloj, medic specialist radiologie intervențională: „Deschid niște capilare care n-ar trebui să fie deschise, ceea ce duce la apariția unor filamente nervoase nemielinizate, care nu răspund la niciun tratament antiinflamator sau antialgic, pentru că tratamentul nu are de ce să se prindă.”

Durerea dispare prin intervenție endovasculară.

