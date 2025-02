Cum se fac biopsiile asistate de CT, fără operație

Andreea Groza: Am o formațiune probabil benignă, probabil malignă, am nevoie de biopsie. Cum fac să primesc diagnosticul de certitudine, fără intervenție chirurgicală?

Dr. Theodor Lutz: Putem să intrăm oriunde în organism, cu un ac de biopsie, ghidați de computerul tomograf. Luăm astfel o probă de țesut, obligatorie pentru diagnosticul de certitudine, care este doar biopsia (examenul anatomo-patologic).

Andreea Groza: Cel mai simplu luați probe din os. De ce?

Dr. Theodor Lutz: E o intervenție lipsită de complicații. Și fără durere, dacă facem anestezia cum trebuie. Oasele nu dor, doare doar membrana de deasupra osului, pe care însă o anesteziem. Introducem un ac potrivit, ghidați de computerul tomograf, luăm proba și gata. Pacientul scapă de o intervenție chirurgicală.

Andreea Groza: Ne uităm și diametral opus, la plamân, unde spuneți că sunt riscuri mai mari. De ce?

Dr. Theodor Lutz: La plămân, facem o incizie foarte mică. Și intrăm în plămân cu un ac, ghidați imagistic. E mai problematic pentru că cele mai multe dintre formațiunile tumorale nu sunt în exteriorul plămânului, ci în mijlocul plămânului. Noi trecem cu acul prin plămânul sănătos și putem să lezăm mici căi de aer, fără să vedem. Apare o complicație, care se numește pneumotorax, adică iese puțin aer în afara plămânului și apasă pe plămân. Dar îl scoatem imediat și e ceva perfect rezolvabil. La plămân, facem biopsie ghidată CT și pentru tumori posibil benigne, deci nepericuloase.

Spre exemplu, după o infecție la plămân, nu poți să diferențiezi imagistic între o tumoră și un reziduu de la acea infecție. Se face biopsie, dar nu are sens să faci o intervenție chirurgicală.

Andreea Groza: Facem pneumonie, cum ne dăm seama că totul e bine după ce trece infecția?

Dr. Theodor Lutz: Pacientul, care a avut pneumonie și, pe imaginea radiologică, are o formațiune, va repeta imagistica la 6 săptămâni sau va face biopsie.

Andreea Groza: Cum ajungeți în zonele din organism greu accesibile, fără operație?

Dr. Theodor Lutz: Pancreasul este în spatele organelor abdominale. Trecem prin ficat, cu un ac, și ajungem la pancreas. Și luăm proba fără probleme. În ficat, nu apar complicații deloc, dacă pacientul nu are probleme de coagulare. În tumorile situate după intestin, împingem intestinul cu un lichid și ajungem fără probleme. Se exemplu, găsim tumori ale ganglionilor limfatici, limfoamele. Ajungem ușor la acestea. Tumorile se tratează apoi prin chimioterapie și nu se operează. Dacă luăm biopsia ghidați de CT, pacientul poate începe tratamentul chimioterapic imediat ce are rezultatul biopsiei. Are sens să nu se opereze pentru o biopsie.

Andreea Groza: Ce faceți cu pacienții supraponderali?

Dr. Theodor Lutz: E foarte indicată această procedură, asistată CT, pentru că nu are riscuri. Grăsimea chiar ne ajută, pentru că stabilitatea acului de biopsie e dată de țesutul gras existent. Vom lua probe cu o mică anestezie locală, în siguranță.

