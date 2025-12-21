Cum ar trebui să mâncăm de sărbători ca să nu fie „prea mult”. Regulile pe care să le urmăm

Ce înseamnă prea mult în cea mai generoasă lună din an? Nu calculăm calorii și nu vorbim despre restricții. Ne uităm spre propria biologie. Aceasta face, de fapt, calculele și ne dă informațiile.

Prea multă mâncare de sărbători. O auzim în fiecare an, niciodată cu rea intenție.

Corespondent PRO TV: „Singura dietă adaptată genelor noastre începe aici. De fapt, un mod normal de a ne alimenta. Suntem încă adaptați la condiția de vânători culegători. Ce găsim în pădure? Găsim frunze. Carne, dacă suntem în stare să vânăm, pește, ouă, tuberculi, adică rădăcinoase, și ciuperci”.

Le consumăm ca atare, în cantitate limitată, sau consumăm pește ori carne doar cu frunze. Nu avem cum să acumulăm grăsime pe suprafața corpului pentru că nu avem căile metabolice, care să conducă la țesut gras.

Dar de sărbatori găsim la tot pasul combinații spectaculoase de mâncare. Bucurați-vă de ele cu înțelepciune.

O palmă de friptură la o masă, o mână de fructe. Toată ziua, acestea sunt unitățile adaptate organismului nostru.

Brânza este un concentrat caloric, nu există ca atare în natură. Uleiul are același statut – nu există ca atare în natură. O lingură înseamnă 100 de kilocalorii și nu satură, dar îngrașă. Maioneza este, de fapt, exces de ulei. Nu un mix de galbenuș.

Sarmalele sunt un fel echilibrat de mâncare și - nutrititiv și din punctul de vedere al caloriilor. Dar, fierte în ulei, înseamnă bombă calorică. De aceea, corect se fierb în zeamă de varză, în suc de roșii, borș sau apă.

Regula de consum? Două linguri de salată boeuf, 3-4 sarmale la masă. Altfel, toate sistemele metabolice umane dau rateuri.

Ficatul fabrică în fiecare zi până la 700 de ml de bilă sau fiere. Printr-o rețea de canale, aceasta e strânsă în vezicula biliară sau colecist. Odată ce mâncam, vezicula biliară se contractă și bila e aruncată în intestin. Va digera grăsimile din hrană. Ne ajută să vedem aceste rețele medicul de radiologie intervențională Mugur Grasu.

Mugur Grasu, medic primar radiologie: „Navigăm prin canalele biliare ca și cum am naviga prin vase de sânge astfel încât să ajungem la zona de obstacol. Reușim un drenaj al sucului pe care îl produce ficatul din interior afară în căile biliare în intestin”.

Când cantitățile uriașe de grăsime depăsesc tot ce poate ficatul să producă într-o zi, apare greața, care înseamnă că procesul de metabolizare schioapătă. Cum ne ajutăm? Cu pauză alimentară, cu mișcare, cu o cafea fără zahăr după masă.

Cafeaua e bună după masă, dar nu dimineața pe stomacul gol. Aceasta deoarece cafeaua descarcă colecistul.

Laura Iliescu, medicină internă, Institutul clinic Fundeni: „Cafeaua mai ales pe stomacul gol îl face să se contracte degeaba, e mai bine să mâncăm puțin înainte de a te așeza să bei o cafea, pentru colecist e mai bine”.

Corespondent PRO TV: „După ce am făcut listele de cumpărături corecte aici în pădure, ne gândim și la cantitatea adaptată pentru propria persoană. Cantitatea adaptată pentru fiecare dintre noi, la fiecare masă, se găsește în propria palmă. Două mâini pline de frunze înseamnă cât ar trebui să mănâncăm la fiecare masă. Ne referim la frunze ori legume crude”.

Înainte de masă, o salată. Va aduce fibre și vom mânca, mai puțin, din start. În timpul mesei, frunzele ajută la metabolizarea grăsimilor. Iar după masă, o cafea neagră. Nu-i distrugeți aroma și beneficiile cu zahăr.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













