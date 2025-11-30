Cum afectează dulciurile sănătatea copiilor. Consumul frecvent poate duce la rezistență la insulină și probleme de greutate

Dulciurile concentrate stimulează secreția gastrică în organism, care este o secreție acidă. Apare un fel de luptă acidă, odată consumate.

Ne uităm la copii și adolescenți și vedem cum putem face dulciurile mai puțin periculoase în raport cu greutatea.

Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru, IC Fundeni: „Enorm de mulți copii mănâncă aproape continuu, mai ales dulciuri, ciugulesc și nu stau la masă efectiv și crește rezistența la insulină. Insulina aceasta se revarsă continuu și, la un moment dat, organismul, receptorii, nu mai reacționează cum trebuie și atunci e mai greu să slăbești. De aceea și procesul yoyo – ai slăbit, te-ai îngrășat, până la urmă ți-ai zăpăcit insulina și organismul nu mai reacționează la ea cum trebuie.”

Reguli esențiale pentru educația alimentară a unui copil

Vrea dulciuri? După masă, poate să guste. Dar mesele complete se iau la interval de 3-4 ore. Este prima regulă din educația alimentară a unui copil.

Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru, IC Fundeni: „De asta e bine să fie pauze între mese 3 ore-4 în care își fac digestia, dai timp și microbiomului să digere tot ce e de digerat și să ajungă fibrele alea în colon. La copii, nu se face dietă, ci program alimentar și îi resetăm apropo de cum mănânci. Copiii slăbesc destul de repede.”

Între mese, copilul trebuie învățat să bea apă. Nu sucuri dulci, nu orice fel de mâncare care poate fi ușor ronțăită. Din mâncarea corectă, la intervale de 3-4 ore, se reduce și cantitatea de dulce cerută de copil. Ce înseamnă mâncare corectă?

Importanța consumului de legume și fibre pentru un copil sănătos

Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru, IC Fundeni: „Corect înseamnă 30 de legume diferite într-o săptămână. Înseamnă foarte multe fibre - fructe integrale cu coajă, înseamnă legume. E perfect adaptat să mănânce proteine și la vârsta lor e nevoie și de grăsimi, dar grăsimile bune nu sunt fast food și gogoși, grăsime înseamnă avocado, un pește gras, măsline, ulei de măsline, înseamnă și unt.”

De ce să aibă legume integrale la fiecare masă? Conțin fibre. Odată ajunse în colon, celulele intestinale secretă un hormon, numit GLP1. Industria farmaceutică l-a copiat și așa au apărut medicamente care intră în tratamentul obezității, al diabetului ori al bolilor cardiovasculare. Hormonul GLP1, produs în intestin, după ce mănâncă fibre, spune și hipotalamusului din creier să regleze foamea. Așadar nu mai suferă de foame toată ziua.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog: „Acest GLP 1 reglează foarte bine acest mecanism de foame și sațietate, de descărcare de insulină, acest GLP 1 prin butirat spune ficatului - nu mai vreau să formez glucoză. deja avem glucoza.”

Importanța unui program alimentar pentru copiii cu obezitate

Mergeți la medic să primiți program alimentar. Un copil obez e mai complicat decât un adult obez.

Andreea Groza: „Prea mult mâncare în copilărie înseamnă că acel copil va forma mai multe celule grase. Iar aceste celule rămân pentru toată viața. Ce înseamnă asta? Copilul cu obezitate devine adult predispus la obezitate, chiar dacă slăbește la un moment dat în viață, spun medicii.”

De aceea, are doar 1-3 kilograme în plus, mergeți la medic să preveniți creșterea celulelor grase.

