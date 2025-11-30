Cum afectează dulciurile sănătatea copiilor. Consumul frecvent poate duce la rezistență la insulină și probleme de greutate

Doctor de bine
30-11-2025 | 10:35
×
Codul embed a fost copiat

Dulciurile concentrate stimulează secreția gastrică în organism, care este o secreție acidă. Apare un fel de luptă acidă, odată consumate.  

autor
Andreea Groza

Ne uităm la copii și adolescenți și vedem cum putem face dulciurile mai puțin periculoase în raport cu greutatea.

Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru, IC Fundeni: „Enorm de mulți copii mănâncă aproape continuu, mai ales dulciuri, ciugulesc și nu stau la masă efectiv și crește rezistența la insulină. Insulina aceasta se revarsă continuu și, la un moment dat, organismul, receptorii, nu mai reacționează cum trebuie și atunci e mai greu să slăbești. De aceea și procesul yoyo – ai slăbit, te-ai îngrășat, până la urmă ți-ai zăpăcit insulina și organismul nu mai reacționează la ea cum trebuie.”

Reguli esențiale pentru educația alimentară a unui copil

Vrea dulciuri? După masă, poate să guste. Dar mesele complete se iau la interval de 3-4 ore. Este prima regulă din educația alimentară a unui copil.

Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru, IC Fundeni: „De asta e bine să fie pauze între mese 3 ore-4 în care își fac digestia, dai timp și microbiomului să digere tot ce e de digerat și să ajungă fibrele alea în colon. La copii, nu se face dietă, ci program alimentar și îi resetăm apropo de cum mănânci. Copiii slăbesc destul de repede.”

Citește și
Halloween
Când este Halloween 2025. Ce tradiții și obiceiuri există în seara de Halloween. De ce se fac cadouri dulciuri

Între mese, copilul trebuie învățat să bea apă. Nu sucuri dulci, nu orice fel de mâncare care poate fi ușor ronțăită. Din mâncarea corectă, la intervale de 3-4 ore, se reduce și cantitatea de dulce cerută de copil. Ce înseamnă mâncare corectă?

Importanța consumului de legume și fibre pentru un copil sănătos

Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru, IC Fundeni: „Corect înseamnă 30 de legume diferite într-o săptămână. Înseamnă foarte multe fibre - fructe integrale cu coajă, înseamnă legume. E perfect adaptat să mănânce proteine și la vârsta lor e nevoie și de grăsimi, dar grăsimile bune nu sunt fast food și gogoși, grăsime înseamnă avocado, un pește gras, măsline, ulei de măsline, înseamnă și unt.”

De ce să aibă legume integrale la fiecare masă? Conțin fibre. Odată ajunse în colon, celulele intestinale secretă un hormon, numit GLP1. Industria farmaceutică l-a copiat și așa au apărut medicamente care intră în tratamentul obezității, al diabetului ori al bolilor cardiovasculare. Hormonul GLP1, produs în intestin, după ce mănâncă fibre, spune și hipotalamusului din creier să regleze foamea. Așadar nu mai suferă de foame toată ziua.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog: „Acest GLP 1 reglează foarte bine acest mecanism de foame și sațietate, de descărcare de insulină, acest GLP 1 prin butirat spune ficatului - nu mai vreau să formez glucoză. deja avem glucoza.”

Importanța unui program alimentar pentru copiii cu obezitate

Mergeți la medic să primiți program alimentar. Un copil obez e mai complicat decât un adult obez.

Andreea Groza: „Prea mult mâncare în copilărie înseamnă că acel copil va forma mai multe celule grase. Iar aceste celule rămân pentru toată viața. Ce înseamnă asta? Copilul cu obezitate devine adult predispus la obezitate, chiar dacă slăbește la un moment dat în viață, spun medicii.”

De aceea, are doar 1-3 kilograme în plus, mergeți la medic să preveniți creșterea celulelor grase.

Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin 36 de persoane au murit, iar alte 279, dispărute

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, doctor de bine, dulciuri,

Dată publicare: 30-11-2025 10:34

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB
Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB
Citește și...
România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac”
Stiri actuale
România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac”

Halloween-ul, sărbătoarea de împrumut, cucerește România. Pentru că vine cu distracție, costume spectaculoase, petreceri tematice, decoruri înfricoșătoare și, cel puțin pentru o seară, cu dulciuri în exces.  

Când este Halloween 2025. Ce tradiții și obiceiuri există în seara de Halloween. De ce se fac cadouri dulciuri
Stiri Diverse
Când este Halloween 2025. Ce tradiții și obiceiuri există în seara de Halloween. De ce se fac cadouri dulciuri

Halloween 2025 va aduce, ca în fiecare an, atmosfera misterioasă a costumelor, dovlecilor sculptați și tradiției de „trick or treat”. Această sărbătoare, plină de culoare și simboluri, îmbină vechi obiceiuri celtice cu tradițiile moderne.

Taxele pe zahăr își fac efectul: Vânzările de dulciuri și sucuri scad accelerat în România
Stiri actuale
Taxele pe zahăr își fac efectul: Vânzările de dulciuri și sucuri scad accelerat în România

Creșterea accizelor și a TVA-ului pentru produsele care au mai mult de 10 grame de zahăr pe sută de grame de produs dau roade.

Eticheta alimentară, tot mai greu de descifrat. Cum au fost înlocuite alimentele naturale cu cele ultraprocesate
Doctor de bine
Eticheta alimentară, tot mai greu de descifrat. Cum au fost înlocuite alimentele naturale cu cele ultraprocesate

Multe dulciuri conțin ingrediente ultraprocesate. La ce trebuie să fim atenți când le cumpărăm.

Drama unui părinte aflat în căminul de bătrâni din Maramureș: „Băiatul, în Italia, la lucru, m-a șters de pe telefon”
Stiri Sociale
Drama unui părinte aflat în căminul de bătrâni din Maramureș: „Băiatul, în Italia, la lucru, m-a șters de pe telefon”

De „Ziua Internațională a bunicilor”, polițiștii din Maramureș au vizitat un cămin de bătrâni din Baia Sprie, unde au împărțit dulciuri și au stat la povești cu seniorii.

Recomandări
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA
Stiri externe
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.

30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni

Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.

Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare
Stiri externe
Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare

Zborurile au revenit la normal, la o zi după ce compania Airbus a anunțat că multe dintre avioanele sale vor rămâne o vreme la sol, pentru o actualizare de software.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 12

21:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Noiembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28