Taxele pe zahăr își fac efectul: Vânzările de dulciuri și sucuri scad accelerat în România

07-10-2025 | 20:18
Creșterea accizelor și a TVA-ului pentru produsele care au mai mult de 10 grame de zahăr pe sută de grame de produs dau roade.

Larisa Antal

Au început să scadă vânzările la această categorie. Cu prețuri chiar și duble, în unele cazuri, oamenii cumpără mai puţine dulciuri și sucuri, iar unele magazinele își fac deja stocuri mai mici de ciocolată, zahăr și chipsuri de pildă.

De câteva luni, sunt mai puţine dulciuri în coşurile de cumpărături ale clienților unui supermarket online din capitală. Deși în depozit oferta e variată pentru ciocolată, napolitane și biscuiți, când se uită la preț, unii se gândesc de două ori înainte să comande.

Michael Kaiser, reprezentantul unui supermarket online: Atât noi cât și furnizorii am încercat puțin să mai lăsăm de la noi astfel încât prețul acestor produse să nu crească încă atât de vertiginos. Totuși, clienții sunt mult mai atenți la ceea ce cumpără”.

Sunt aceleaşi efecte și în magazinele fizice. Unii comercianți raportează scăderi chiar și 12 procente la vânzările de dulciuri și băuturi răcoritoare față de anul trecut.

Taxa pe valoare adăugată pentru alimentele și băuturile care depășesc 10 grame de zahăr pe suta de grame de produs s-a mărit de două ori din 2024 încoace și a ajuns de la 9 la 21%. De aici și prețul în creștere, pe lângă alte costuri. O ciocolată de 4 lei a ajuns să coste chiar și 10, de pildă.

Așa că oamenii sunt mai cumpătați. Scăderi de peste 20 de procente sunt și la zahăr, dar și la snaksuri, de exemplu, și ele cu un conținut mare de zahăr, potrivit unui raport recent.

Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii: O scădere destul de mare am avut la ciocolată și la produsele care conțin cacao pentru că în același timp s-a scumpit și cacaua. Și prețul practic a explodat la dulciurile cu un conținut ridicat de cacao și la cele cu un conținut de zahăr mare”.

Deși producătorii și comercianții sunt supărați, scăderile de consum vin cu un beneficiu major pentru sănătatea populației, asta în condițiile în care mulți români sunt dependenți de dulce.

Pentru unii români nu există zi fără măcar o gustare dulce - o napolitană, o ciocolată, orice. Așadar, nu e de mirare că ajungem să mâncăm, în medie, într-o zi, aproape 360 de grame de glucide. Cu peste 100 de grame mai mult decât recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. O doză mare de glucide luăm și din produsele tip fast food, dar și din alimentele procesate care sunt pline de zahăr. Însă ne putem da seama de asta doar dacă citim eticheta.

România se află pe locul 1 în Europa la numărul bolnavilor de obezitate. Nu stăm bine nici la diabetici. Peste 11,6% din populația țării suferea anul trecut de diabet zaharat.

Dată publicare: 07-10-2025 19:43

