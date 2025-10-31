România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac”

Stiri actuale
31-10-2025 | 20:27
Halloween-ul, sărbătoarea de împrumut, cucerește România. Pentru că vine cu distracție, costume spectaculoase, petreceri tematice, decoruri înfricoșătoare și, cel puțin pentru o seară, cu dulciuri în exces.  

autor
Alexandra Clej,  Claudia Nițoi,  Ina Popescu,  Reka Bereczki

Nu o iubesc doar copiii, ci și adulții, așa că a devenit o afacere și o sursă de profit pentru restaurante, magazine și organizatori de evenimente.

Costumați în personaje care stârnesc fiori sau zâmbete, acești copii au vrut să marcheze Halloween-ul. Mulți așteaptă ziua de 31 octombrie cu nerăbdare.

Vlad Petcu: „E foarte fain că noi să sărbătorim această sărbătoare, te distrezi și te bucuri cu colegii.”

Toți au încercat să intre cât mai bine în pielea personajului ales.

Băiat: „În dovleac, schelet dovleac.”

Fete: „Ea s-a costumat în pirat și eu m-am costumat în vârcolac.”

Fată: „Mi se pare că semăn foarte mult cu actrița Jenna Ortega, pe scurt Wednesday, și m-a inspirat foarte mult când a apărut filmul și m-am gândit să mă fac și eu.”

Copiii au colindat pe străzile Capitalei și au avut voie să mănânce câte dulciuri au dorit.

De această sărbătoare profită și restaurantele și cafenelele, care sunt pline acum de pânze de păianjen și dovleci.

Fată: „Vibe-ul de Halloween, în sine, e fascinant.”

Sorin Tase, bucătar șef: „Am pregătit o petrecere de Halloween, costumați. Avem cocktailuri la bar, Bloody Mary și plăcintă de dovleac din partea casei.”

Și litoralul a intrat în spiritul Halloween-ului.

Corespondent Știrile ProTV: „Centrul vechi al Constanței a fost transformat în tărâmul vampirilor, al fantomelor și al petrecerilor tematice. Localurile sunt decorate cu pânze de păianjen, dovleci și tot ce trebuie pentru o noapte înfricoșător de distractivă. Iar magia nu e doar în aer, ci și în cocktailuri.”

Dumitru Chirea, administrator restaurant: „Ne-am inspirat un pic din Harry Potter. Avem chiar și o fantomă care circulă prin locație pe aici.”

Miruna Moise, reprezentant Cazinou Constanța: „Avem niște tururi speciale, cu o notă mai înfricoșătoare, cu povești ale deținuților politici care au fost aici, care încă bântuie la Cazino. Mâine avem un spectacol cu coloana sonoră a unor filme de groază: Familia Addams, Wednesday, Lord of the Rings, iar totul va fi cufundat în lumina lumânărilor.”

Străduțele înguste din Sighișoara, vechi de sute de ani, îi conduc pe turiști spre locuri înfricoșătoare, cu fantome și vârcolaci.

Turist: „Impresionant din punct de vedere turistic, este foarte frumos. Despre Vlad Țepeș și în Serbia îl cunoaștem.”

La Muzeul Farmaciei din Cluj se prepară cu atenție chirurgicală tot soiul de licori.

Ana-Maria Gruia, muzeograf: „Avem povești despre partea întunecată a medicinei.”

Un machiaj 3D, cât mai realist, necesar pentru Halloween, poate costa și 700 de lei.

Hedda Etz, make-up artist: „Răni speciale cu efecte 3D. Lumea, atunci când merge la un party, să rămână speriată.”

Corespondent Știrile ProTV: „Sunt într-un cartier care în seara asta arată ca un cadru de film. Fiecare casă este decorată și arată ca o poveste, cu scheleți atârnați pe la geam, fantome care bântuie prin curte și dovleci care luminează potecile. Pe străzi este o forfotă continuă. Copii și adulți consumați în vampiri, vrăjitoare, zombii și tot felul de personaje înfricoșătoare, dar și eroi din desene animate merg din casă în casă și strigă „trick or treat”, adică „ne dați ori nu ne dați” și primesc foarte multe bomboane. Scopul tuturor este să sperie cât mai mulți oameni, și chiar își iau rolul în serios. Ne-au speriat și pe noi. Adulții s-au pregătit temeinic pentru această seară. O familie cu care am vorbit mai devreme mi-a spus că a cumpărat 5 kg de bomboane. Alții au cumpărat 2.000 de bomboane ca să fie siguri că nimeni nu pleacă cu mâna goală de la casa lor. Domnul de la o casă pregătește pop-corn pentru cei mici. De altfel, toți vecinii stau la poartă și împart dulciuri, filmează totul cu telefoanele, fac fotografii și se bucură de fiecare grup care trece pe la casa lor. Pe străzi se simte miros de plăcinte, de dovleac copt. Oamenii au ieșit cu tot felul de prăjituri, iar atmosfera este caldă, plină de zâmbete și bună dispoziție.”

Când va fi gata A0, autostrada de 100 de km care va înconjura Capitala. „Suntem undeva la 30%”

