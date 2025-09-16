Eticheta alimentară, tot mai greu de descifrat. Cum au fost înlocuite alimentele naturale cu subproduse chimice

16-09-2025 | 07:10
Multe dulciuri conțin ingrediente ultraprocesate. La ce trebuie să fim atenți când le cumpărăm.

Aura Trif

Pe vremuri părea logic să ne uităm la un aliment și să știm ce mâncăm, să ne dăm seama după aspect și gust care îi sunt ingredientele. Știam că există o diferență între un produs proaspăt și unul gătit, dar schimbările erau minore, nu modificau structura profundă a preparatului.

Astăzi avem nevoie de un doctorat în biochimie ca să identificăm termenii prezenți pe majoritatea etichetelor alimentare, ingredientele banale, pe care le cunoșteau până și bunicile noastre, au dispărut pentru a fi înlocuite de substanțe nefirești în limbajul culinar.

În goana după supraproducție la prețuri cât mai mici, industria alimentară a fost nevoită să combine chimia cu bucătăria și să creeze alimentele ultraprocesate. Dacă până acum 10 ani produsele erau "tratate" cu tot felul de substanțe ajutătoare ca să reziste mai mult timp pe raft, să nu-și schimbe aspectul și consistența, acum până și materia primă este reconfigurată. Se vede treaba că banala făină și banalul zahăr sunt prea scumpe, așa că s-a inventat amidonul modificat și siropul de glucoză-fructoză.

Ce substanțe să evităm

Când eram copii știam că bunicii vin de la moară cu făină și mălai, doar atât rezulta din grâu și porumb. Făina putea fi albă sau cu tărâțe, iar mălaiul se măcina mai mare sau mai fin, astea erau toate variantele.

Care sunt subprodusele care se extrag în prezent din alimentele de bază? 

► Din porumb rezultă amidon, amidon modificat (E400), maltodextrine, sirop de glucoză, sirop de fructoză și polioli. Din grâu se extrage gluten, amidon, amidon modificat (E400), dextrine și maltodextrine, sirop de glucoză, sirop de fructoză, tărâțe și fibre. Din orez obținem amidon, amidon modificat, sirop de orez și sirop de glucoză.

► Din ou putem separa albuș de ou, lecitine, ovalbumine, lizozim. Din cartof extragem amidon, amidon transformat, sirop de glucoză, maltodextrine. Din lapte obținem proteine, cazeină, lactoserum, peptide și caseinat hidrolizat.

Toate aceste subproduse se obțin prin modificarea profundă a structurii produsului de bază, iar felul în care organismul identifică și procesează aceste substanțe este diferit. Nu e de mirare că ne confruntăm cu o epidemie de intoleranțe alimentare, boli digestive și metabolice, afecțiuni autoimune- corpul nostru nu mai recunoaște nutrienții cu care era obișnuit.

Soluția? Evitarea și eliminarea pe cât posibil a tuturor alimentelor ultraprocesate, pe a căror etichetă apar ca ingrediente subprodusele de mai sus. Căutați produse făcute din ingrediente simple, adică făină, lapte, ouă, cartofi, orez, mălai. Dacă pe listă apar termeni de biochimie, nu de bucătărie, atunci nu mai e vorba de mâncare, ci de un produs ultraprocesat.

Sursa: Pro TV

