Cum a schimbat un mic dejun simplu viitorul unei generații: lecția „micului dejun Oslo”

Masa principală în copilărie și pentru tot restul vieții este micul dejun. O masă simplă, dar cu densitate nutritivă crescută. Explicăm. Începe „Doctor de bine”.

Ați auzit de micul dejun de la Oslo? Nu este vorba de un meniu de restaurant, ci de un program de nutriție adoptat în anii '30 pentru toți copiii de școală primară. În plină criză economică medicul Carl Schiotz a propus "micul dejun Oslo" pentru a îmbunătăți sănătatea copiilor școlari și a oferi o masă gratuită celor fără posibilități.

Pachetul de mic dejun cuprindea 2 felii de pâine integrală cu margarină, o felie de brânză, un pahar de lapte, 1/2 de măr și 1/2 portocală plus o linguriță de ulei de ficat de cod.

O masă rece, simplă, dar cu densitate nutritivă crescută. Rețeta a fost ușor de pregătit și de distribuit în toate școlile.

Formatul "la rece" a redus timpul și costurile de aprovizionare, dar a menținut esențialul: proteine, grăsimi sănătoase, vitamine, fibre.

Nu doar conținutul mesei era important, ci și organizarea, ritualul în sine. Doctorul Schiotz considera că trebuie să-ți fie foame că să apreciezi mâncarea, iar un copil abia trezit din somn nu trebuie îndopat.

Drumul în aer liber până la școală era necesar ca să deschidă apetitul, iar masa servită într-un cadru organizat, aerisit și luminos era mai bună decât acasă.

Micul dejun dura jumătate de oră, în liniște și fără grabă, trebuia să mesteci bine și nu aveai voie să bei și să mănânci în același timp.

Din farfurie a rezultat o idee clară: nutriție accesibilă, cu standarde egale pentru toți. Micul dejun Oslo a fost cel mai celebru program de medicină preventivă prin care autoritățile guvernamentale asigurau o hrană sănătoasă tuturor copiilor.

Acest program a schimbat obiceiurile alimentare ale norvegienilor și s-a extins apoi în toată Scandinavia și în Europa, ajungând până în Australia și Canada.

Impactul a fost remarcabil. Copiii care au mâncat regulat acest mic dejun Oslo au înregistrat salturi vizibile la creșterea în înălțime, dar și ca stare generală de sănătate, mai ales pentru bolile de piele.

Studiile au arătat că, la vârsta de 14 ani, media înălțimii a crescut cu aproximativ 10 cm. Un rezultat excepțional, care a transformat un program alimentar în exemplu de sănătate publică reușită.

Dincolo de nutriție, inițiativa a urmărit egalitatea socială: aceeași masă pentru fiecare copil, indiferent de statutul familiei.

În practică, a redus diferențele de dezvoltare legate de veniturile financiare și a oferit șanse egale pentru un start sănătos în viață.

Care sunt concluziile pe termen lung?

Când o societate a implementat un mic dejun sănătos, a crescut nu doar copii mai înalți și mai robuști, ci și încrederea într-o politică publică care pune bunăstarea în centrul atenției. Iată dovada că un copil bine hrănit va fi un copil bine crescut!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













