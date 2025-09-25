Consultul cardiologic înainte de tratamentul pentru cancer este esențial. Ce efecte adverse pot apărea

Medicii atrag atenția că terapii moderne, precum chimioterapia sau imunoterapia, pot provoca insuficiență cardiacă, hipertensiune sau chiar miocardită.

autor
Liliana Curea

De aceea, consultul cardio-oncologic devine esențial pentru evaluarea riscului înainte de tratament și pentru monitorizarea pacienților cu factori de risc precum obezitate, diabet sau hipertensiune.

Ruxandra Jurcuț, medic primar cardiolog, expertiză cardio-oncologie și cardio-genetică: „Rolul cardiologului este să evalueze care ar fi riscul pentru o afectare cardiovasculară. În timpul tratamentului cancerului, dacă este nevoie de chirurgie pentru cancer sau dacă este nevoie de chimioterapie, să fie prezent atunci când apar complicații ale acestor tratamente în timpul curei cancerului și la nevoie, să urmărească pacientul chiar și după ce cancerul s-a remis. Rolul cardiologului nu este să oprească terapia oncologică din cauza efectelor asupra inimii, ci să susțină funcția cardiovasculară astfel încât tratamentul împotriva cancerului să poată fi dus la bun sfârșit”.

Trebuie făcut un consult cardiologic înainte de a începe cura de radioterapie sau de chimioterapie?

Ruxandra Jurcuț, medic primar cardiolog, expertiză cardio-oncologie și cardio-genetică: „L-aș numi chiar un consult cardio oncologic în felul ăsta, cumva accentul cade pe legătura dintre cele 2 lucruri. Adică nu e un simplu consult cardiologic obișnuit, să zicem, ci este un consult care în ziua de astăzi are chiar o structură a sa. Include niște scoruri de risc dedicate, riscul cardiovascular în timpul tratamentului cancerului și dacă se aplică aceste scoruri de risc, putem vedea dacă pacientul din fața noastră are un risc înalt să dezvolte complicații și atunci stabilim o anumită periodicitate a urmăririi sale pe parcursul tratamentului sau dacă, din contră, atunci când e vorba despre pacienți tineri, de exemplu, fără factori de risc cardiaci, este un pacient cu un risc jos, care va fi revăzut doar în cazul în care în mod neașteptat apare totuși o complicație”.

antiinflamatoare
Antiinflamatoarele pot crește riscul de arsuri solare și afecta flora intestinală. Recomandările medicilor

Dar toxicitatea tratamentelor oncologice poate duce la apariția bolilor cardiovasculare la o persoană care nu avea astfel de probleme?

Ruxandra Jurcuț, medic primar cardiolog, expertiză cardio-oncologie și cardio-genetică: „Da răspunsul scurt este, da. Dar vreau să punem niște nuanțe foarte limpezi: tratamentele în cancer au progresat enorm, au progresat în așa măsură încât față de acum 20 sau 50 de ani există un număr mare de cancere curabile, există cancere, avansate, cancere metastatice la care terapiile moderne pot stabiliza boala și duce la o prelungire a supraviețuire. Deci terapiile actuale oncologice sunt extrem, extrem de dezvoltate și bineînțeles că trebuie urmate după consilierea oncologului. Unele dintre ele, nu toate, pot avea efecte cardiovasculare. Dacă selectăm bine împreună cu cardiologul și oncologul pacienții, pentru terapia potrivită lor, în funcție de profilul de risc și cu atât mai mult dacă există un cardiolog care poate răspunde la apelul urgențelor cardiace în oncologie, atunci chiar și complicațiile pot avea soluții. Există anumite toxicități, cea mai clasică e toxicitatea antraciclinelor. Așa a și început cardiooncologia pentru că s-a văzut că unii pacienți făceau în timp insuficiență cardiacă. Mai nou, pentru că sunt foarte modern agenți de imunoterapie în cancere avansate, există ca și complicație posibilă miocardita din punct de vedere cardiovascular, dar, din nou, pentru toate aceste lucruri sunt soluții - cu condiția ca aceste patologii să fie recunoscute la timp. Pacienții să fie bine urmăriti.”

 În România avem astfel de echipe pregătite să ajute pacienții?

Ruxandra Jurcuț, medic primar cardiolog, expertiză cardio-oncologie și cardio-genetică: „Există din ce în ce mai multe echipe în România în care cardiologii și oncologii colaborează. Anul acesta, câteva centre au depus dosare pentru acreditare internațională în cardio-oncologie, ceea ce arată că această supraspecializare începe să se dezvolte și la noi”.

Sursa: Pro TV

Etichete: cancer, cardiologie, chimioterapie,

Dată publicare: 25-09-2025 12:18

