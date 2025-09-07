Colesterolul produs de ficat poate fi redus cu statine. Este principalul factor pentru infarct și AVC

Doctor de bine
07-09-2025 | 10:58
Ficatul produce colesterol, iar ce produce ficatul, în exces, inclusiv din motive genetice poate fi atacat cu medicamente.

autor
Andreea Groza

Alimentele aduc, de asemenea, colesterol în organism. Dar acest tip de colesterol - din alimente - NU poate fi îndepărtat cu pastile. Nivelul colesterolui din sânge e mai complicat decât o dietă fără grăsimi.

Ficatul fabrică colesterol rău, LDL colesterol. Cantitatea produsă de ficat se combină cu cea luată din alimentele, bogate în colesterol.

Pentru supraproducția ficatului, periculoasă, există medicamente eficiente și se numesc statine. Vasele sunt bine dacă aveți colesterol rău, LDL colesterol, sub 70, explică medicul cardiolog Anca Tău

Anca Tău, medic primar cardiolog: „Ținta este sub 70 mg/decilitru. Dar dacă pacientul a avut un eveniment cardiovascular avem ținte mai mici – LDL colesterol sub 55. Statinele sunt extrem de eficiente, nu fac rău, avem statine de generația a treia, ele reduc sinteza de LDL colesterol din ficat”.

Riscul genetic în privința LDL colesterolului - colesterol rău - e mare în toată Europa de Est. Sunt studii ample care arată că doar dacă ne-am născut într-o țară din Europa de est avem riscuri mari cardiovasculare. În acest moment, medicii care evaluează riscul de infarct sau de AVC țin cont și de riscul de țară, când se gândesc la tratament, în general din cauza alimentației tradiționale din zonă.

Ficatul produce colesterol LDL cu ajutorul unei enzime. Această enzimă poate fi ținută în control prin medicamentele numite statine, explică membra Academiei române, Anca Sima:

Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară: „Pentru inhibarea acestor enzime există statine. Astea sunt foarte eficiente, administrarea aceasta de statine a arătat că se poate coborî nivelul astă de cholesterol circulant până aproape de jumătate - 40-50% scădere. Dar ăsta e numai colesterolul sintetizat, ăla pe care îl mănânci, nu-l scade statina. Aceste statine au efect dacă și noi ținem un regim decent alimentar, să scadă cholesterolul total”.

Medicamentele numite statine, nu scad așadar colesterolul luat prin alimente. Îl găsim în brânzeturi, carne grasă, unt, mezeluri procesate. De ce trebuie scăzut colesterolul - și cel produs în exces de ficat și cel luat din alimentele de origine animală. Pentru că asta ne spune organismul.

Ficatul produce colesterol. Acesta pleacă din ficat cu acizii biliari, ajunge în intestin, iar acesta nu vrea să scape de colesterol.

Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară: „Ajunge în intestine, odată cu bolul alimentar și el de fapt e recirculat de celulele intestinale, de enterocite. Și colesterolul ăsta e învârtit mult în organism, nu e excretat tot. O parte e preluată din nou de intestin”.

Aceasta deoarece colesterolul face parte din membrana fiecărei celule. Este o moleculă care face structura celulelor.

Dar prea mult cholesterol rău, LDL, în circulație va produce depozite în vase. Inițial acestea sunt moi, dar, din sânge atrag și calciul care circulă în mod normal în sânge.

Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară: „Atrag calciu, exact. Sunt niște nuclee pentru adiția calciului și când se calcifică, s-a terminat. Este exact ce se întâmplă la sifonul de la chiuvetă și acolo tot lipide curg, dar se duce și calciu și acolo e tare, pietrificat. Nu se poate curăța, se poate schimba”.

LDL colesterol mare este principalul risc pentru infarct și pentru accident vascular cerebral.

Sursa: Pro TV

Etichete: doctor de bine, colesterol,

Dată publicare: 07-09-2025 10:57

