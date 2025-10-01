Căștile audio, un real pericol pentru urechi. Afecțiunile grave care pot fi cauzate de folosirea lor îndelungată

01-10-2025 | 09:32
Din cauza căștilor purtate prea multă vreme, scade așa-numita „frecvență de conversație”. Se întâmplă inclusiv în cazul celor foarte tineri.

Andreea Groza

Purtăm o conversație, dar nu înțelegem perfect. Această situație arată deficiența nervului auditiv.
Apare frecvent în cazul tinerilor care poartă, peste 10 ore pe zi, căști. Zgomotul permanent al unui oraș mare înseamnă traumă sonoră. Se adaugă, exponențial, trauma sonoră făcută cu propriile căști, purtate prea multe ore pe zi de cei mai mulți tineri.

Prof. univ. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL: „Poartă căști permanent, în care sunt mulți decibeli. Se distrug senzori din urechea internă, din nervul auditiv. Este un proces lung, dar prin repetitivitate. Se lasă cu distrugeri ireversibile”.

Prima oară scade auzul pe frecvențe acute. Când distrugerile sunt importante, scade așa-numita frecvență de conversație. Ce înseamnă?

Prof. univ. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL: „Pacientul sesizează că sunt afectate frecvențele de conversație pentru că nu aude la televizor. Într-o conversație, începe să nu audă. E vorba de ce înțelegem printr-o conversație. Mulți pacienți aud zgomote, dar nu reușesc să înțeleagă”.

Încercați să limitați timpul petrecut cu o cască pe urechi. Când nu mai înțelegeți conversația, nervul auditiv are deja nevoie de un aparat auditiv. Ca să vă ajutați, de fapt, creierul.

Ionuț Ștefănescu, audiolog: „În momentul în care ești hipoacuzic, creierul nu mai funcționează pe o anumită zonă, depui efort să înțelegi. Un aparat auditiv e și un tratament pentru ureche, stimulează nervul auditiv și îl menține în funcție, ca și cum ai face sport. Practic, auzul îți antrenează creierul. Aparatele auditive din ziua de astăzi sunt mici și discrete, confecționate pe canalul auditiv al pacientului, astfel încât ceilalți să nu observe că porți un aparat auditiv”.

