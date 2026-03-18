Iranul a atacat cea mai mare stație de procesare a gazelor naturale din lume. Instalația asigură 20% din oferta mondială

Rachetele iraniene ar fi țintit orașul industrial Ras Laffan din Qatar și ar fi distrus cel mai mare depozit de gaze naturale din lume.

Complexul care găzduiește cea mai mare instalație de export de gaz natural lichefiat din lume a suferit „daune semnificative” în urma unui atac iranian, la câteva ore după ce Teheranul a avertizat cu privire la amenințările la adresa instalațiilor energetice din întreaga regiune a Golfului, notează Bloomberg.

Atacurile cu rachete au provocat pagube în orașul industrial Ras Laffan din Qatar, a declarat compania de stat QatarEnergy, fără a oferi mai multe detalii. Orașul industrial găzduiește instalații, inclusiv fabrica de GNL, unde producția a fost oprită la începutul acestei luni și care reprezintă, de obicei, aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu gaz natural lichefiat.

QatarEnergy a declarat că echipele de intervenție în caz de urgență au fost mobilizate pentru a stinge incendiile provocate de atacul cu rachete. Tot personalul a fost localizat și nu au fost raportate victime, a precizat compania.

Bloomberg a raportat anterior că instalația a fost evacuată ca măsură de precauție după ce a fost inclusă într-o listă de ținte potențiale emisă de Iran.

Miercuri, Iranul a avertizat țările din Golf că o serie de active energetice sunt acum „ținte legitime” după ce Israelul a atacat gigantul său câmp de gaze South Pars, provocând o creștere a prețurilor petrolului și gazelor.

Reacția Qatarului

Ministerul de Externe al Qatarului afirmă că „își rezervă dreptul de a riposta” la atacurile cu rachete iraniene asupra orașului industrial Ras Laffan. Oficialii instituției au calificat atacul drept „o escaladare periculoasă” și au declarat că țara lor „nu va ezita” să-și apere suveranitatea, notează SkyNews.

Țara din Golf l-a declarat persona non grata pe reprezentantul Ministerului Apărării din Iran la Ambasada Iranului în Qatar și i-a ordonat să părăsească țara în termen de 24 de ore.

„Qatarul își rezervă dreptul de a răspunde în conformitate cu articolul 51 din Carta Națiunilor Unite și dreptul la autoapărare garantat de dreptul internațional, subliniind că nu va ezita să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja suveranitatea, securitatea și siguranța cetățenilor și rezidenților săi”, se arată într-o declarație.

„În ciuda politicii Qatarului de a se distanța de acest război încă de la început și a angajamentului său de a evita orice escaladare, partea iraniană continuă să vizeze această țară și țările vecine printr-o abordare iresponsabilă care subminează securitatea regională și amenință pacea internațională”, au mai transmis oficialii.

„Partea iraniană își continuă politicile de escaladare care împing regiunea spre pragul unui conflict și atrag țări care nu sunt părți la această criză în zona de conflict.”

