Summitul de joi se anunță a fi unul furtunos, în cadrul căruia discuțiile între cei 27 de lideri UE vor fi dominate de veto-ul Ungariei asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, de extinderea conflictului din Orientul Mijlociu și de prețurile ridicate ale energiei, care se mențin la un nivel ridicat.

Așadar, Euronews notează că piața unică, comerțul, apărarea, securitatea, migrația și starea sistemului multilateral vor fi, de asemenea, pe ordinea de zi, alături de o scurtă discuție – de-a dreptul fulgerătoare – privind următorul buget pe șapte ani.

Toate privirile vor fi aruncate asupra lui Viktor Orban, cel care a stârnit panica și furie pe scară largă după ce a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro al UE alocat Ucrainei.

În decembrie, când șefii de stat și de guvern au petrecut noaptea la Bruxelles pentru a ajunge la un acord privind schema de 90 de miliarde de euro, Orban a obținut o derogare completă de la împrumutul comun. Slovacia și Cehia au beneficiat, de asemenea, de această derogare.

Viktor Orban a blocat în februarie un împrumut important al UE, condiționându-l de reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba, pe care susține că Ucraina le-ar fi întrerupt din motive politice.

Decizia, luată în contextul campaniei sale electorale, a stârnit nemulțumiri în rândul altor state membre, care o consideră un precedent periculos.

Un posibil progres a apărut după ce Volodimir Zelenski a acceptat o inspecție externă a conductei avariate, însă reluarea completă a livrărilor ar putea dura până la o lună și jumătate. Între timp, Budapesta își menține poziția: fără petrol, nu va susține acordul, mai scrie sursa citată.