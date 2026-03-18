Decizia magistraţilor nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de trei zile de la comunicare.

„Sentinţa penală nr.52/F din 18.03.2026 - În temeiul art. 592 rap. la art. 589 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. admite cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de petentul condamnat Constantinescu Daniel Nicuşor, deţinut în prezent în Penitenciarul Jilava. Dispune întreruperea executării pedepsei de 10 ani închisoare, dispusă prin Sentinţa penală nr. 142F/29.07.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 6854/2/2014, definitivă prin Decizia penală nr. 239/A/11.07.2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în baza căreia a fost emis M.E.P.Î. nr. 398 din 11.07.2019, pentru o perioadă de 3 (trei) luni, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se arată în minuta Curţii de Apel Bucureşti.

Instanţa a stabilit că pe durata întreruperii executării pedepsei, Nicuşor Constantinescu trebuie să respecte mai multe obligaţii, printre care: să nu plece din România, să nu îşi schimbe locuinţa fără informarea prealabilă a instanţei, să nu deţină sau să folosească arme, să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care urmează să facă tratamentul.

Curtea de Apel Bucureşti a menţionat că dacă aceste obligaţii sunt încălcate, atunci va dispune revocarea întreruperii şi punerea în executare a pedepsei.

Scafandrii Armatei au recuperat trupul unei alte persoane decedate după scufundarea remorcherului în Portul Midia
Scafandrii Armatei au recuperat trupul unei alte persoane decedate după scufundarea remorcherului în Portul Midia

Nicuşor Constantinescu a condus timp de 10 ani Consiliul Judeţean Constanţa din partea PSD.