Antiinflamatoarele pot crește riscul de arsuri solare și afecta flora intestinală. Recomandările medicilor

Doctor de bine
25-09-2025 | 07:57
antiinflamatoare
Shutterstock

Când luăm antiinflamatoare, avem nevoie și de creme de fotoprotecție. Dacă luați tratamente antirăceală este important să folosiți și creme de protecție solară, deoarece veți atrage mai multe raze ultraviolete.

autor
Andreea Groza

 Apare așa numita reacție de foto-toxicitate.

Febră, nas care curge, durere de gât,, toate aceste simptome neplăcute se pot trata cu așa numitele medicamente simptomatice. Luăm exemplul ibuprofenului.

Andreea Merticariu, medic primar dermatolog: „Am riscul să fac fototoxicitate, dacă în timpul administrării pacientul primește și o doză de ultraviolete. Ne ardem. Fototoxicitatea înseamnă arsură mai repede în condițiile precare, iar pacientul nu le conștientizează”.

O răceală tratată cu medicamente simptomatice crește fragilitatea cutanată. Vasele de sânge se dilată. Pielea atrage mai multe raze ultraviolete. Din acest motiv, când vă tratați, protejați pielea cu ajutorul cremelor de fotoprotecție 50 plus.

Citește și
stomatologie
Două tehnici moderne reduc anxietatea pacienților la stomatolog. Care e rolul medicilor

Medicamentele simptomatice se administrează cu reguli stricte.

Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „Medicii au protocoale, așa se și numesc ghidurile de prescriere, de exemplu un antiinflamator sau un antitermic - maxim o zi după ce ne-a scăzut febra, nu preventiv să fie luat. Cu toții avem în geantă măcar un ibupropfen – și nu doar el ci toată clasa lui, și aspirina”.

Antiinflamatoarele luate preventiv și fără sens distrug bacteriile bune din intestin, asemenea antibioticelor.

Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „În loc intestinul nostru să respingă și să ducă spre excreție toate substanțele, care au rezultat din metabolism, și care sunt toxice, le lasă să treacă din nou în fluxul sanguin”.

Aceasta înseamnă inflamația sistemică.

Horoscop 25 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are o reușită pe plan financiar

Sursa: StirilePROTV

Etichete: dermatolog, medicamente, arsura, antiinflamatoare,

Dată publicare: 25-09-2025 07:57

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Două tehnici moderne reduc anxietatea pacienților la stomatolog. Care e rolul medicilor
Doctor de bine
Două tehnici moderne reduc anxietatea pacienților la stomatolog. Care e rolul medicilor

Dacă vă este teamă să mergeți la stomatolog, avem vești bune. În prezent, două tehnici reușesc să reducă anxietatea.

Cele mai frecvente dureri de cap. Cum apare migrena, dar și cum poate fi prevenită și tratată
Doctor de bine
Cele mai frecvente dureri de cap. Cum apare migrena, dar și cum poate fi prevenită și tratată

Există peste 200 de tipuri de durere de cap. Cele mai frecvente sunt, de fapt, dureri musculare. Frecventă este și migrena.

Avorturile repetate în primul trimestru pot ascunde o afecțiune genetică. Când se recomandă fertilizarea in vitro
Doctor de bine
Avorturile repetate în primul trimestru pot ascunde o afecțiune genetică. Când se recomandă fertilizarea in vitro

Fiecare an care trece scade calitatea dar și numărul celulelor reproducătoare feminine. De aceea, medicii recomandă ca sarcină să apară cât mai devreme. Calitatea acestor celule nu poate fi schimbată cu niciun medicament.

Recomandări
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă
Stiri Politice
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe agendă se află procedurile de doborâre a dronelor intrate în spațiul aerian și stabilirea celor care pot aproba astfel de măsuri.

De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului
Stiri Justitie
De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului

Liderul mercenarilor români din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lui februarie, a fost prins în Dubai, potrivit unor surse.

POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
Stiri externe
POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia

Partidul pro-european PAS al Maiei Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin decisiv pentru viitorul pro-european al Moldovei, în contextul acuzațiilor de amestec masiv al Rusiei, notează POLITICO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28