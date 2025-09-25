Antiinflamatoarele pot crește riscul de arsuri solare și afecta flora intestinală. Recomandările medicilor

Când luăm antiinflamatoare, avem nevoie și de creme de fotoprotecție. Dacă luați tratamente antirăceală este important să folosiți și creme de protecție solară, deoarece veți atrage mai multe raze ultraviolete.

Apare așa numita reacție de foto-toxicitate.

Febră, nas care curge, durere de gât,, toate aceste simptome neplăcute se pot trata cu așa numitele medicamente simptomatice. Luăm exemplul ibuprofenului.

Andreea Merticariu, medic primar dermatolog: „Am riscul să fac fototoxicitate, dacă în timpul administrării pacientul primește și o doză de ultraviolete. Ne ardem. Fototoxicitatea înseamnă arsură mai repede în condițiile precare, iar pacientul nu le conștientizează”.

O răceală tratată cu medicamente simptomatice crește fragilitatea cutanată. Vasele de sânge se dilată. Pielea atrage mai multe raze ultraviolete. Din acest motiv, când vă tratați, protejați pielea cu ajutorul cremelor de fotoprotecție 50 plus.

Medicamentele simptomatice se administrează cu reguli stricte.

Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „Medicii au protocoale, așa se și numesc ghidurile de prescriere, de exemplu un antiinflamator sau un antitermic - maxim o zi după ce ne-a scăzut febra, nu preventiv să fie luat. Cu toții avem în geantă măcar un ibupropfen – și nu doar el ci toată clasa lui, și aspirina”.

Antiinflamatoarele luate preventiv și fără sens distrug bacteriile bune din intestin, asemenea antibioticelor.

Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „În loc intestinul nostru să respingă și să ducă spre excreție toate substanțele, care au rezultat din metabolism, și care sunt toxice, le lasă să treacă din nou în fluxul sanguin”.

Aceasta înseamnă inflamația sistemică.

