Alimentele care ajută imunitatea. Stilul de viață sănătos sporește apărarea organismului în sezonul virozelor

În sezonul virozelor, merită să încercăm alimente care ajută sistemul imunitar să își facă bine treaba.

Care sunt alimentele cu rol în stimularea imunității? Când avem imunitatea ca obiectiv, trebuie să ținem seama de 2 direcții de acțiune. Pe de o parte, să furnizăm organismului ingredientele necesare producției de anticorpi – acizi grași esențiali omega 3, minerale și vitamine antioxidante (A, C, E), plus vit. D.

Pe de altă parte, trebuie să asigurăm diversitatea și hrana coloniilor de bacterii din intestin, adică să consumăm produse prebiotice și probiotice.

Un impact pozitiv asupra imunității îl au și alte obiceiuri care țin de un stil de viață sănătos: somn odihnitor, reducerea nivelului de stres, practicarea unei activități fizice regulate, hidratarea optimă și eliminarea fumatului.

Alimentele cresc imunitatea

Iată un top al alimentelor care cresc imunitatea: peștele gras în general și sardinele în special sunt bogate în acizi grași omega 3 cu efect antiinflamator, fier, seleniu și zinc. Iaurtul și produsele lactate acide conțin probiotice care regenerează și diversifică microbiota intestinală. Ceaiul verde conține teanină, o substanță capabilă să crească de 5 ori capacitatea de apărare a organismului.

Pătrunjelul este campion la aportul de vitamina C cu efect antioxidant și conține fier cu efect antianemic. Ardeiul gras și morcovii conțin mult betacaroten, un precursor de vitamina A. Oul este o sursă de proteine de cea mai înaltă calitate, vitamine antioxidante și minerale.

Ceapa și usturoiul conțin compuși cu sulf care stimulează activitatea limfocitelor și au proprietăți antivirale, antifungice și antibacteriene.

Fructele de pădure sunt bogate în vitamina C și fitonutrienți cu putere antioxidantă crescută. Și am lăsat pentru final ce e mai bun: vinul roșu și cafeaua sunt bogate în compuși fenolici care combat efectul substanțelor poluante și facilitează eliminarea agenților nocivi din organism. Alimentația nu poate oferi garanția unei protecții totale împotriva îmbolnăvirii, dar un stil de viață sănătos reduce riscul de boală și scade durata bolii.

