Carole Wright, o bunică de 83 de ani, cu patru nepoți, spune că în luna octombrie a dus câteva deșeuri la un punct de colectare pentru reciclare din fața centrului comunitar din apropierea locuinței sale, în Reading, Berkshire, și susține că le-a pus pe toate într-un container de reciclare, relatează publicația britanică Metro.

La câteva zile după acest episod, femeia a primit o scrisoare de la Kingdom, o companie de control de mediu care lucrează pentru Consiliul Local, în care era informată că riscă o condamnare penală pentru presupusa faptă de „fly-tipping” (depozitare ilegală de deșeuri).

Scrisoarea includea o fotografie cu un angajat care ținea în mână o cutie pe care figura adresa lui Carole, alături de o altă imagine cu containere de gunoi supraaglomerate în fundal.

Fiica acesteia, Catherine, spune însă că mama ei insistă că a pus cutia de carton într-un container de reciclare. Familia crede că vântul ar fi putut scoate cutia din tomberon. Cu toate acestea, Consiliul Local Reading continuă demersurile, iar Catherine afirmă că situația are un impact grav asupra stării de sănătate a mamei sale.

Femeia, afectată emoțional de scrisoare

Autoritățile au transmis că sunt „pe deplin deschise dialogului” în privința eventualelor „circumstanțe atenuante”.

Fiica femeii a mărturisit că: „Mama mea spune mereu că nu mai vrea să continue. Stă și se uită la pereți, plânge. Nu mai mănâncă. Starea ei de sănătate s-a degradat serios de când s-a întâmplat asta. Sunt extrem de îngrijorată pentru ea, este o persoană minunată - cea mai bună mamă pe care ai putea-o avea.”

Ea a mai spus că mama sa va împlini în curând 84 de ani și este uneori uitucă, dar nu crede că aceasta a făcut ceva greșit. Inițial, familia a crezut că scrisoarea este o înșelătorie, însă o lună mai târziu a primit o a doua notificare. După ce Catherine a contactat Consiliul Local Reading, i s-a confirmat că scrisorile sunt autentice.

„Cei de la consiliu nu au fost deloc de ajutor, mi-au dat doar numărul firmei Kingdom. I-am sunat și le-am explicat situația – plângeam la telefon, le-am spus cât de afectată este mama mea, pentru că nu știe ce să facă”, a povestit Catherine.

Reprezentanții Kingdom i-au spus că trebuie să prezinte dovezi medicale pentru a „justifica” acțiunile mamei sale. Între timp, scrisorile au continuat să sosească, conținând amenințări cu acționarea în instanță și menționând că nu ar fi existat niciun răspuns din partea familiei.

„Nu își permite să plătească amenda. Spune mereu «o să mă bage la închisoare». Eu îi spun că nu o vor băga la închisoare, dar ea răspunde: «tot acolo e, va trebui să merg la tribunal». Este șocant. Nu vrem să ajungem în instanță, dar nu avem de ales – au spus că ne vor da în judecată”, a adăugat fiica.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Local Reading a declarat: „Locuitorii au transmis că una dintre prioritățile lor este combaterea aruncării deșeurilor, iar noi avem obligația de a investiga orice incident de acest tip. După ce o cutie de deșeuri a fost găsită la fața locului în luna octombrie, i-au fost solicitate informații suplimentare doamnei Wright, însă nu a fost primit niciun răspuns în termenul de 30 de zile. Măsura de sancționare a fost luată abia după expirarea acestui termen, sub forma unei amenzi contravenționale. Având în vedere afirmațiile familiei privind existența unor circumstanțe atenuante pentru neplata amenzii, Kingdom a solicitat dovezi pentru a putea închide cazul. Până în prezent, nu a fost primit nimic. Rămânem deschiși dialogului cu doamna Wright și sperăm ca investigația să poată fi închisă fără alte măsuri.”

