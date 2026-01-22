Un incident petrecut luni seara a stârnit controverse: un șofer din cartierul vienez Ottakring a fost sancționat cu o amendă considerabilă pentru că și-a lăsat mașina parcată cu motorul pornit, relatează Heute.

Ayhan Ç. intenționa să plece acasă cu autoturismul său. Din cauza temperaturilor scăzute, geamurile mașinii erau acoperite de gheață. Pentru a putea vedea clar, acesta s-a urcat la volan, a pornit motorul și a așteptat ca gheața să se topească folosind sistemul de încălzire.

Potrivit declarațiilor sale, mașina a rămas pe loc timp de două-trei minute. În acest interval, lângă el a oprit o autospecială de poliție neinscripționată. Polițiștii au bătut în geam și i-au cerut permisul de conducere și certificatul de înmatriculare.

Aceștia i-au explicat că nu este permis ca un vehicul să funcționeze cu motorul pornit în timp ce staționează. „Odată pornit, vehiculul trebuie pus în mișcare”, i-au transmis agenții șoferului vienez.

Bărbatul va contesta amenda

Motorul era pornit deoarece șoferul nu avea o racletă pentru gheață în mașină. Bărbatul a încercat să le explice că aștepta doar dezghețarea geamurilor, însă la fața locului se afla și un magistrat, care nu a arătat nicio înțelegere. Acesta i-a spus că situația reprezintă o încălcare clară a articolului 102, alineatul 4, din Legea circulației rutiere din Austria (KFG).

Funcționarea motorului la ralanti în timpul staționării este strict interzisă, fiind considerată o formă de poluare evitabilă. Potrivit Clubului Auto Austriac, nici argumentul conform căruia geamurile sunt aburite sau înghețate nu este valabil.

Magistratul a aplicat o sancțiune dură pentru motorul lăsat pornit: Ayhan a fost amendat pe loc cu 600 de euro. Chiar și polițiștii prezenți ar fi fost surprinși de valoarea amenzii. În ciuda obiecțiilor șoferului, magistratul nu a revenit asupra deciziei. Bărbatul a fost nevoit să semneze procesul-verbal și a primit ordinul de plată.

Într-o declarație pentru portalul online „Medya Austria”, Ayhan a spus că consideră sancțiunea disproporționată și că va depune contestație. El dorește ca incidentul să fie analizat din punct de vedere legal, considerând că a fost tratat incorect.

Șoferul ar putea avea șanse de câștig. Potrivit Clubului Auto Austriac, amenda maximă prevăzută de lege poate ajunge până la 10.000 de euro, însă în astfel de cazuri sancțiunile aplicate sunt, de regulă, cuprinse între 75 și 150 de euro.

