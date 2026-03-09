Femela care urmează să-i fie parteneră a fost adusă din Ungaria, după analize atente privind compatibilitatea. Femela a mai fost înainte și la alte grădini zoologice din Polonia, iar la noi i se va oferi un loc stabil.

Prima întâlnire dintre cei doi parteneri nu a avut loc, deocamdată, pentru că puma este în carantină. Însă imediat ce vor face cunoștință, cei doi vor împărți un cămin spațios.

Îngrijitorii speră ca masculul să se înțeleagă bine cu partenera, mai ales ca la grădina zoologică din Târgu Mureș, nu a mai existat o pereche de pume de peste zece ani.