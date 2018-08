Mamografia digitală, investigația care poate depista cancerul de sân în stadii incipiente

Cu ajutorul mamografului este posibilă inclusiv biopsia asistată de computer. Important e că totul să se întâmple când afecţiunile precum cancerul de sân sunt în stadii incipiente, deci vindecabile.

Modificarile infime din organism nu pot fi văzute la ecografie. În schimb, în cazul doamnelor, mamografia digitală cu tomosinteză permite acest lucruru.

Cu ajutorul mamografului este posibilă inclusiv biopsia asistată de computer. Important e că totul să se întâmple când afecţiunile precum cancerul de sân sunt în stadii incipiente, deci vindecabile.

Dr. Claudia Teodorescu, medic primar radiolog: „Stadiul zero nu poate fi descoperit decât prin controale de rutină şi, în general, control mamografic, pentru că marea majoritate a carcinoamelor în stadiu zero sunt descoperite datorită prezenţei microcalcificărilor.”

Cancerul de sân în primul stadiu, numit stadiul zero sau în SITU înseamnă o boală vindecabilă în procent mai mare de 98%. Când formaţiunea este atât de mică, medicul nu o vede pe imaginea mamografică, ci vede aşa numitele microcalcificari, adică aglomerări de calciu punctiforme.

Ce se poate face în acest caz? Odată ce medicul vede imaginea rezultată după mamografie, dacă are suspiciuni, poate indica puncția-biopsie asistată de mamograf. Specialistul stabileşte locul leziunii, apoi toată manevra e asistată de computer. Acul de biopsie va fi trimis de către computer, direct în leziune.

Dr. Claudia Teodorescu, medic primar radiolog: „Puncţia nu doare, pentru că se face anestezie. E o manevră relativ simplă, se efectuază pe loc. Sunt studii care dovedesc că nu se împrăştie de acolo cancerul, iar pe de altă parte trebuie să avem diagnostic dinainte de a face orice fel de tratament.”

Examenul histopatologic sau, popular, biopsia, este singurul diagnostic de certitudine în cazul unei formaţiuni suspecte. Analizează şi descrie celulele direct din leziune.

Pe de altă parte, după biopsie, dacă formaţiunea e mai mare, ar trebui marcată, astfel încât chirugul să opereze ulterior ţintit.

Dr. Claudia Teodorescu, medic primar radiolog: „După biopsie, când am terminat cu extragerera fragmente, se introduce un ac de marcaj ,un mic dispozitiv de 1 mm care va rămâne acolo, care e vizibil la mamografie, ecografie şi RMN şi ne va permite pentru totdeauna să ştim de unde am luat fragmentul.”



O dată pe an se face ecografie de sân, indiferent de vârstă. După 40 de ani, medicul vă recomandă mamografia, la intervale pe care de asemenea vi le stabileşte. Important de ştiu este că înainte de sarcină aveţi nevoie de o investigaţia a sânului, astfel încât să fiţi sigură că nu există leziuni. Eventualele leziuni maligne sunt amplificate de sarcină.

Prof dr. Petre Bratila, medic primar ginecolog: „Sarcina în sine este numai pe jumătate cunoscută de organismul care o acceptă, jumate provenind de la alt individ. Sistemul imun coboară garda.”

