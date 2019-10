Câte diete a ţinut Horia Brenciu. "De două ori pe an mănânc shaorma"

După 30 de ani de activitate, Horia Brenciu și-a îndeplinit un vis.

Amatorii de orice vârstă, de la copii la adulți, cu sau fără talent, pot veni la Academia care-i poartă numele. Vor învăța să treacă peste acea barieră a făcutului de râs, ne spune chiar antrenorul de la Vocea României.

Horia a creat și un curs special, Stage Coaching. Ideea i-a venit când una dintre fiicele lui, extrem de talentată, nu a trecut de preselecții la un concurs,din cauza emoțiilor.

Oana Cuzino: „Cu alimentația cum stai că tot suntem la „Ce se întâmplă, doctore?”

Horia Brenciu: „Acest subiect este foarte delicat.”

Oana: „Fast food?”

Brenciu: „Nu, o dată pe an, de două ori pe an mănânc shaorma. Au fost momente în viața mea când și tăticul meu mi-a spus: „Te-ai cam îngrășat”. Există momente în cei 26 de ani de viață publică când am căutat să reglementez toate aspectele astea. Am făcut 5-6 diete. Am alergat, niciodată constant, asta a foat marea mea greșeală. Tu poate alergi 15 minute și slăbești 5 kg, eu poate aleg o zi și slăbesc 5 grame. Fiecare om e cu distracția lui. Lucrul la care sunt cel mai slab pregătit e masticația. Soția mea îmi spune, „Horia, dragoste vieții mele, să o iei pe Mia de la școală”. Când intru în casă nu mai am timp de mâncat și deschid frigiderul , iau ceva în gură și graba asta se vizulizează în masticație. Aceasta e problema mea. Așa sunt, eu pe fugă mereu. Nimeni nu e perfect, nici măcar eu. Tot ce mi se întâmplă în ultimii ani a condus spre locul ăsta. Elevii vin să se simtă bine. Cred foarte mult în cercul ăsta, elev- profesor- loc. Am fost să fac un curs special de stage coaching. Îi învăț pe viitorii artiști cum să se comporte pe scenă. Am văzut oameni cu o voce senzațională, dar corpul lor nu spune același lucru. Tot ce e nemuzical îi aparține soției mele ca idee. Ea a făcut yoga la 40 și ceva de ani. De ce nu facem lucrul acesta? Pentru că părintele vine cu un copil la baterie, îl lasă așa acolo și ca părinte, de ce să pierzi timpul uitându-te pe telefon, du-te la yoga. Descoperă ceva nou.”

Oana: „Apropo de Maria. Îmi aduc aduc aminte ce spunea soția ta, Alice. Are o voce extraordinară, a vrut să participe la o preselecție la Vocea, dar din cauza emoției.”



Brenciu: „Emoțiile trebuie să existe, doar că tu trebuie să le domini. Alice nu mi-a spus de Maria și preselecții și prima oară când am auzit că Maria a fost la o preselecție tocmai să mă suprindă pe mine, a fost pe Facebook atunci.”

Oana: „Ți-a părut rău.”

Brenciu: „Mi-a părut rău, dar experiența respectivă o să-i dea de gândit. Emoțiile nu sunt doar când urci pe scenă și când prezinți un proiect, când te întâlnești cu iubitul tău sau cum sunt eu acum. În timpul fiecărui interviu încep să vorbesc prea mult și să nu-mi găsesc locul. Oana, când mi -a spus mătușa mea, Doina: „Bravo, mulțumesc, Horia, tu știi că n-ai vorbit până la 4 ani. Băi, erau ai tăi plecați de acasă, am vorbit la ține, te-am luat de umeri ,dar vorbește omul odată.” Amândoi avem copii. Unul dintre copii nu vorbește, îl duc la doctor: „Ce se întâmplă, doctore”, îl duci la logoped. „Domnule, ai puțină răbdare. Poate nu a avut motiv să urle, să țipe sau ca în bancul ăla, totul a fost perfect până acum”. E important să îți păstrezi echilibrul. Habar n-am ce se întâmplă. În viața asta, trebuie doar să o facem să merite. ”

