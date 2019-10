Afecțiunile care cresc riscul de gripă. Cum putem evita îmbolnăvirea

Luna octombrie este recomandată vaccinarea anti-gripală. Imunizarea, bazată pe structura aceluiași virus, dar distrus, asigură o primă întâlnire dintre germene şi organismul uman.

Nu va apărea boala. Dar limfocitele B şi T își vor lua informațiile și vor fi pregătite de luptă.



Hipertensiune, diabet, depuneri de colesterol în vase. Accident vascular, în antecedente. De fapt, orice afecţiune cardio-vasculară cronică. Dacă vă caracterizează cele descrise, vă încadrați în categoria de risc maxim în caz de gripă. În infecţia acută, veţi face febra. Ca să pierdeţi căldura în exces, inima va pompa sângele cu viteză spre creier. Dacă aici întâlneşte un vas care nu e perfect, poate uşor să determine accident vascular cerebral.

În grupa de risc se află şi gravidele, copiii și orice persoană trecută de 65 de ani. Dar şi pacienţii cu boli renale ori hepatice. De aceea, e recomandată vaccinarea.



Prof. Dr. Alexandru Rafila, medic primar microbiologie: "Imunitatea de scurtă durată acoperă sezonul gripal, iar vaccinurile sezoniere au forma actiualizată annual. Vaccinul antigripal, conţine virusuri omorâte, deci nu vii. De aceea, se poate administra inclusiv gravidelor."



Dintre toate virusurile care circulă în sezonul rece, virusul gripal este cel mai dificil de abordat.



Acest tip de virus are opt segmente genomice. Adică 8 segmente în informaţia lui genetică. Prin comparație, temutul HIV are doar două. Aceste 8 segmente pot face combinații între ele, care nu vor fi recunoscute de sistemul imunitar uman, de la an la an.



Prof. univ. Dr. Veronica Lazăr, Facultatea de Biologie: "După ce pătrunde într-o celulă gazdă, toate învelișurile virale sunt îndepărtate. În momentul reasamblarii şi formării de noi particule virale , segmentele se pot reasorta, se pot recombina. Dacă o celulă gazdă este infectată concomitent cu două tulpini virale. Prin această recombinare pot rezulta tulpini cu o virulență mai mare. Cel mai periculos este virusul de tip 1 care se pot tramite de la păsări şi de la porc."



Limfocitele B şi T sunt componente ale sistemului imunitar. Circulă în sânge. Au viaţă lungă şi memorie. Păstrează amintirea primul contact cu un virus şi vor fi capabile să intre în acţiune repede şi bine. Imunizarea, bazată pe structura aceluiași virus, dar distrus, asigură această primă întâlnire. Nu va apărea boala. Dar limfocitele B şi T vor fi pregătite, în caz de contact cu virusul viu. Şi vor lupta eficient.



În afară de imunizare, spălatul des pe mâini face diferenţa.



Prof. univ. dr. Veronica Lazăr: "Ducând mâna la gură sau la ochi - şi prin secreţii lacrimale se poate elimina virusul - pur şi simplu ne contaminăm mâinile şi ne reinfectam. Contaminăm şi obiectele din jurul nostru sau dăm mâna cu o persoană. Aceasta duce mâna la gură şi se infecteza."



Virusul gripal e protejat de proteinele din salivă şi îşi menţine capacitatea infecţioasa în saliva. De aceea, în sezonul infecţiilor respiratorii, spălaţi-vă mâinile cât mai des.

