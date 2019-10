De ce carnea de porc poate fi mai sănătoasă decât cea de vită. "Ăsta e paradoxul porcului"

Astăzi mergem la restaurant și vă întrebăm: între o friptură de vită și una de porc, care credeți că aduce grăsime mai puțin nocivă pentru organism?

Nu venim direct cu răspunsul, așa cum v-am obișnuit, ci cu încă o temă de gândire: de ce la diversificarea bebelușului, apare mai mereu recomandarea de a începe cu o carne slabă de vită? De unde această informație?

Rețineți, așadar direcția, nu vă grăbiți cu concluziile și să ne întoarcem la masă. Vă surâde un Black Angus, chiar dacă prețul e mai mare? Nu e o alegere greșită. E însă cea mai bună?

Așa arată un taur din rasa Angus. Cântărește aproape o tonă.

Wilhelm Wohner, fermier: „Le punem aici la îngrășat până la doi ani. Ajunge pe la 800 de kilograme la doi ani și angus o tonă.”

Carnea provenită de la această specie este apreciată în toate rețele gourmet.

Ne ducem mai departe spre porcii crescuți liber. Prezența lor fizică e mai puțin impresionantă. Aici, o familie largă își protejează juniorii cu praf.

Libertatea și hrană diversificată. Mulțumită acestor factori externi,carnea provenită de la acest animal, despre slănină este vorba,vine cu o grăsime mono-nesaturată identică cu cea din prețiosul ulei de măsline.

Mihaela Bilic, medic nutritionsit: „Când vorbim de carnea de porc, slănina de porc are un aspect extrem de fin pentru că grasmile sunt mono-nesaturate. Ca și uleiul de măsline, dacă îl puneți la frigider ,la fundul sticlei se depozitează grăsimea albicioasă, similar cu grăsimea de porc. Sunt multe subsntante nutritive pe care noi nu le putem metaboliza și absorbi. Pe primul loc e Omega 3, care e un acid gras pe care corpul nostru nu îl poate produce . Există omega 3 în iarbă, în semințele de in. Degeaba mâncăm semințe de in care au Omega 3. Omega 3 este inutilizabil. Omega 3 utilizabil provine din peștele gras și carnea de porc, porcul care a mâncat iarbă.Asta e paradoxul porcului. Culmea, facem o alegere corectă : grăsimea de porc. În comparație cu grăsimea de vită sau de oaie,care este aterogenă și poate să se depună pe vase și crește colesterolul.”

Chimia e grea. Hai să simplificăm lucrurile mai mult decât în școală. Grăsimea de porc și uleiul de măsline înseamnă grăsime mono-nesaturată. Mono. Adică luăm o singură bilă. Asta înseamnă mono-nesaturat, adică bine. Poli-nesaturat înseamnă de la două bile în sus. Două bile, două molecule are uleiul de floarea soarelui și peștele. Adică foarte bine. Și protector cardio-vascular.

Slănina de porc, așadar, intră în categoria grăsimilor bune. Grăsimea ierbivorelor, în schimb, vită, oaie sau capră este saturată, o altă categorie extrem de periculoasă pentru arterele noastre.

Ierbivorele rumegă hrană. Nu o pot procesa altfel.

Mihaela Bilic, medic nutritionsit: „Prin rumegare, ele creează o grăsime extrem de saturată. Seul de vită, de oaie are o consistență densă. Nu e ceva de dorit, plăcut. Acolo sunt foartemulte grasimi saturate.”

La toate mamiferele, fie că vorbim de porc ori vită, grăsimea intră în fibrele musculare. Și cel mai slab mușchi are, totuși, grăsime infiltrată. Și, după ce am făcut atât de multă chimie, ne gândim la bebeluși. Dacă aveți copii, ați auzit sigur de la medicul de familie: diversificarea se începe cu o carne de vită. Dar carnea de vită, spre deosebire de porc, conține grăsimi agresive cu vasele de sânge umane, deci copilașul va da nas în nas cu aceste grăsimi, după vârsta de 6 luni."

Bio-chimic, corect ar fi mai degrabă un mușchi slab de porc provenit de la țară. Are doar 4% grăsime, și aceasta bună.

Și acum haideți să respundem la întrebarea inițială? Mai degrabă o friptură de porc ori de vită? Respectăm gusturile. Fiziologia umană însă, alege porcul drept sursă principală de carne roșie, în defavoarea ierbivorelor.

