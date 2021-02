Cum se retensionează țesuturile din arhitectura feței fără să fie schimbată mimica. Explicațiile medicului chirurg

De 10 ani de zile, odată cu explozia social media, s-a schimbat percepția asupra propriei imagini. Facebook și mai ales Instagram cu ale sale filtre au dus la creșterea exponențială a numărului de intervenții estetice minore. O spune statistica.

Mergem în sala de operații pentru a vedea cum se retensionează țesuturile din arhitectura feței fără să fie schimbată mimica.

Într-un selfie lumina poate să cadă orium. Cade prost arată şi riduri care nu există. Şi invers - o lumină bine poziţionată poate să ia şi 10 ani de pe faţă.

Selfiul cu lumina anapoda au crescut exponețial număul intervenţiilor invazive de la nivelul feței. De ce? Fotografia din telefon are un impact mult mai mare decât oglinda.

În sala de operaţii. Cum gândesc chirurgii arhitectura facială? Din păcate, ridurile sunt cea mai mică parte din îmbătrânirea fiziologică, care se petrece accentuat după 25 de ani.

Dragoş Zamfirescu, medic primar chirigie plastică şi reconstructivă: ”Pielea sau ce se vede la exterior e ce se lasă ultima adică vârful icebergului din tot procedeul de îmbătrânirie la nivelul feței. Sunt studii făcute pe tomografii computerizate tridimensionale care arată craniul uman. Le-au făcut din an în an aceloraşi persoane şi se vede cum practic cum oasele faciale se topesc, orbita se lăsă, pomeţii se lasă. În felul acesta, rămâne mai multă piele”.

Dragoş Zamfirescu: ”Primul element facial care cade este pleoapa de sus. În peste 90% din cazuri, vorbim doar despre exces de piele. Se incizează minor şi cicatricea nu se vede. E acoperită tocmai de pleoapă. După 3-4 ani încep să derajenze pleoapele de jos, e o structură mai complexă aici sunt în profunzime 3 punguţe de grăsime foarte speciale, dependența de stres, hormoni. Foarte delicat de lucrat cu ea, apoi mușchiul orbicular care trebuie şi el repoziţionat şi apoi pielea de la nivelul pleoapei”.

Andreea Groza: Și totuşi fața are o structură osoasă. Gâtul nu are o structură osoasă. Sub piele vine un mușchi foarte subţire care se relaxează cu timpul.Ce se poate face?

Dragoş Zamfirescu: ”Lumea se gândeşte că se trage de piele, dar nu nu asta e soluţia în chirurgia estetică modernă trebuie să te gândeşti la o perioadă mai lungă timp – se trag e structuri mai puternice, muşchii”.

Andreea Groza: Deci dumneavoastră refaceţi arhitectura, dar structura de rezistență şi tensiunea?

Dragoş Zamfirescu: „Strucura rămâne şi când este cazul, dacă sunt excese de piele să o excizezi. Întinzi şi tai, dar trebuie să ai bun simţ şi să nu exagerezi. Şi să calculezi”.

Andreea Groza: Femeile de 40 plus şi bărbaţi fac mini intervenţii. De ce mini?

Dragoş Zamfirescu: ”E o întreagă tendinţă în ultii 10 ani, se fac mini liftinguri pentru că în cele mai multe cazuri nu există o degradare semnificativă”.