Black Friday aduce reduceri spectaculoase pe VOYO: divertisment nelimitat la jumătate de preț

Un univers infinit de conținut te așteaptă oriunde și oricând, acum la un preț special! Între 7 și 17 noiembrie, VOYO oferă o promoție spectaculoasă: 4 luni de divertisment la preț de 2 sau un an întreg de conținut premium la costul a doar 6 luni.

Platforma de streaming VOYO prezintă o ofertă variată de producții locale și internaționale, pentru toate gusturile. Printre cele mai îndrăgite seriale VOYO Original se numără TĂTUȚU’, serialul plin de acțiune ce dezvăluie începutul poveștii lui Bebe Măcelaru, Groapa, povestea familiei Vlahu cu răsturnări de situație, ce țin publicul cu sufletul la gură, Betoane, comedia cu George Ivașcu și Monica Bîrlădeanu în rolurile principale, sau Atletico Textila, comedia savuroasă despre o echipă de fotbal și visurile ei fără limite. Sau pentru cei mici, ȚUP: Imposibil e doar un cuvânt, animația bazată pe cărțile îndrăgite de copii și părinți deopotrivă.

Pe lângă producțiile românești exclusive, VOYO oferă și filme de top, seriale internaționale, reality show-uri, competiții sportive și programe pentru întreaga familie. Toate într-o singură platformă, ce poate fi accesată de pe orice dispozitiv.

VOYO este și destinația preferată a pasionaților de sport, oferind acces exclusiv la cele mai urmărite competiții internaționale, transmisiuni live și conținut dedicat fanilor. Printre acestea se numără Premier League, cea mai puternică ligă de fotbal din lume, FA Cup, care oferă spectacol pur, rivalități legendare și pasiune autentică pentru fotbal, Ligue 1 cu staruri mondiale și meciuri spectaculoase, dar și Coppa Italia, NFL sau Galele UFC.

Pe platformă sunt disponibile și toate emisiunile preferate PRO TV într-un singur loc, ce pot fi urmărite chiar înainte să apară la TV. De la MasterChef și Vocea României, Las Fierbinți, Trădătorii, La bine și la roast sau Lecții de viață, toate sezoanele, inclusiv cele din anii trecuți, sunt doar la un click distanță.

Indiferent dacă este vorba despre momente de relaxare, emoții intense sau povești autentice românești, acum este momentul ideal pentru a descoperi universul VOYO și pentru a profita de una dintre cele mai avantajoase oferte ale anului.

