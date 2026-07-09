Un absolvent care a susţinut examenul de Bacalaureat la o unitate din Câmpeni, judeţul Alba, suspectat că ar avea o cască minusculă în urechi, nu a putut fi eliminat din sală după ce i-a spus poliţistului chemat de supraveghetori că nu-l poate percheziţiona decât dacă are un mandat în acest sens, informează Agepres.

"La ultima probă (a examenului de Bacalaureat - n.r.), am înţeles că a fost un candidat care era suspectat că ascultă. A fost chemată şi Poliţia (...) şi candidatul respectiv i-a spus poliţistului care a venit 'Domnule, nu pune mâna pe mine decât dacă ai mandat'. Omul nu a mai pus mâna pe el, pentru că nu avea mandat. În concluzie, candidatul respectiv a rămas în sală şi a continuat proba", a declarat joi, într-o conferinţă de presă, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Alba, Cornel Sandu.

El a adăugat că nici supraveghetorii nu au voie să îi controleze pe elevi.

Cornel Sandu a susţinut că se poate vorbi despre "un fenomen" care ar putea fi combătut, poate, printr-o "soluţie de bruiaj local".

"În fiecare an, noi eliminăm candidaţi pe care-i găsim cu diverse dispozitive. Noi eliminăm undeva cam 10% din cât se elimină în ţară. (...) Este un fenomen pe care-l ştiam că se întâmplă. La noi, în general se întâmpla în zona Munţilor Apuseni. Acolo erau cei mai mulţi eliminaţi în anii trecuţi. Din punctul meu de vedere, ar trebui găsită (...) o soluţie de bruiaj local, nu ştiu. Noi facem tot ce depinde de noi. Membrii comisiilor fac tot ce pot în condiţiile date, dar este imposibil să îi depistezi pe toţi", a spus şeful ISJ Alba.

Candidații care au copiat, reclamați și la Parchet în Alba

Cornel Sandu s-a referit şi la două situaţii punctuale din anii trecuţi.

"Cei care copiază la examene... e un fenomen pe care-l ştiam de mult. Acum vreo patru patru ani am informat Parchetul, am făcut plângere la Parchet pentru chestiunea aceasta. Noi am eliminat pe vremea când nu se corecta electronic, într-un an, peste 30 de lucrări ale judeţului Mureş, unde corectorii noştri ne-au spus că sunt lucrări identice. Metodologia ne permitea să-i eliminăm chiar dacă lucrările ajunseseră la noi. Deci, cei 32, nu a contestat nimeni, au fost eliminaţi din examen. În anul următor, acum vreo trei ani, am eliminat de la Cluj peste 20 de lucrări, tot la fel, pentru că erau lucrări identice. Toţi ne-au dat în judecată, individual. Am mers cu profesorii cu microbuzul la Cluj la Tribunal, am câştigat, au rămas lucrările eliminate", a spus inspectorul şcolar general.

În Alba, rata de promovare înregistrată de absolvenţii studiilor liceale care au susţinut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie este de 81,39%. Anul trecut, a fost de 76,10%.

Şase candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului naţional de Bacalaureat.