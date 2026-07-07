Rata cumulată de promovare a Bacalaureatului în judeţul Hunedoara, calculată înainte de contestaţii, este de 71,5%, sub valoarea de la nivel naţional, de 74,8%, arată datele Inspectoratului Şcolar Hunedoara.

„Ana-Maria Chiriţoiu de la Colegiul Naţional Iancu de Hunedoara este singura absolventă din municipiul Hunedoara care a obţinut media 10 la Bacalaureat, în această sesiune. Practic, ea şi-a confirmat statutul de şefă de promoţie. Ana-Maria a fost timp de 4 ani o liceană doar de nota 10, la profilul Matematică - Informatică. (...) Felicitări, Ana-Maria! Hunedoara se mândreşte cu tine! Mult succes!", a transmis Primăria Hunedoara.

Cine sunt cei doi elevi

De-a lungul anilor de liceu, Ana-Maria a participat la olimpiade şi concursuri, obţinând premii la faza naţională la Geografie, dar şi la concursuri de cinematografie.

Ana-Maria Chiriţoiu vrea să urmeze Academia de Ştiinţe Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Nu îşi doreşte să plece din ţară, "poate doar la un master", convinsă fiind că poate face performanţă şi în ţara natală, mai notează Primăria Hunedoara.

Victor Buble este cel de-al doilea elev din judeţul Hunedoara care a reuşit să promoveze examenul de Bacalaureat cu media 10, în sesiunea din această vară. El a absolvit Liceul Tehnologic de Transport Feroviar "Anghel Saligny" din Simeria.

„Acest rezultat remarcabil încununează un parcurs educaţional de excepţie. De-a lungul anilor de liceu, Victor s-a remarcat prin seriozitate, perseverenţă şi pasiune pentru cunoaştere, obţinând numeroase premii şi distincţii la concursuri şi olimpiade şcolare, atât la nivel judeţean, cât şi naţional. Performanţele sale confirmă faptul că excelenţa se construieşte zi de zi, prin muncă, disciplină şi dorinţa permanentă de autodepăşire", a transmis conducerea liceului.

La rândul său, Victor şi-a exprimat bucuria că a reuşit să facă parte din elita absolvenţilor de liceu.

„La acest liceu, dintr-un oraş modest ca Simeria, am cunoscut colegi şi profesori nepreţuiţi. Cu ajutorul lor am reuşit să obţin media 10 la Bacalaureat. Nu pot să descriu în cuvinte cât de fericit sunt!", susţine tânărul.

În ceea ce priveşte datele statistice publicate de Inspectoratul Şcolar Hunedoara, Bacalaureatul a fost promovat de 71,5% dintre cei prezenţi, adică 1.601 de candidaţi, dintr-un total de 2.240 de absolvenţi participanţi la examene.

Un număr de 107 candidaţi nu s-au prezentat la examen. Niciun candidat nu a fost eliminat la probele scrise din această sesiune a examenului de Bacalaureat.