Fie că te orientezi spre o profesională sau dai din nou examenul, iată care sunt opțiunile dacă nu iei BAC-ul în 2026.

Ce înseamnă să nu promovezi examenul de BAC

Peste 130.000 de candidați s-au înscris în prima sesiune de BAC 2026.

Dintre aceștia, există și elevi care nu au reușit să promoveze examenul maturității. De altfel, nu este suficient să obții notă de trecere la fiecare materie, pentru că media la BAC trebuie să fie de minim 6.

În plus, există mai multe situații în care un candidat poate fi declarat respins.

Pentru a obține diploma, candidații trebuie să susțină toate probele prevăzute și să îndeplinească condițiile de promovare stabilite de Ministerul Educației.

În cazul în care nu reușesc să obțină rezultatele necesare, ei sunt declarați respinși, însă pot reveni la următoarele sesiuni pentru a susține doar examenele pe care nu le-au promovat.

Există și cazuri în care elevii pierd șansa de a promova BAC-ul din cauza nerespectării regulamentului. În sălile de examen sunt interzise telefoanele mobile, ceasurile inteligente, căștile și orice alte dispozitive electronice. De asemenea, nu sunt permise schimbul de foi, discuțiile între candidați sau comunicarea cu persoane din afara centrului de examen.

Probele se desfășoară sub supraveghere audio-video, iar elevii care încalcă regulile vor fi eliminați imediat din examen, indiferent dacă obiectele interzise au fost folosite sau nu.

În astfel de situații, candidatul pierde sesiunea și va putea participa din nou doar în condițiile prevăzute de lege.

Sesiunea de toamnă: a doua șansă la BAC

Elevii care nu au promovat examenul de Bacalaureat 2026 în sesiunea de vară, mai au o șansă în toamnă, în cea de-a doua sesiune.

Fiecare probă la care candidatul nu a reușit să promoveze poate fi repetată de până la cinci ori, conform regulile.

Dacă elevul a picat una sau mai multe probe, se poate înscrie la următoarea sesiune de Bac și să încerce să dea probele doar la acele materii la care nu a promovat.

Bacalaureatul are anual două sesiuni: una în iunie-iulie, alta în iulie-august. Dacă un elev pică în prima sesiune, are la dispoziție varianta de a participa la a doua sesiune.

Dacă nici în a doua sesiune nu promovează, poate să se înscrie la următoarea sesiune de Bacalaureat, de anul viitor și să încerce să promoveze examenul la materiile picate anterior.

În total, ai la dispoziție cinci șanse în total pentru fiecare probă, indiferent în câți ani le consumi.

Cum te poți înscrie din nou la examen

Elevii care nu au promovat Bacalaureatul 2026 din prima sesiune, se pot înscrie la a doua, care a re loc în perioada iulie-august.

Pentru înscrierea în sesiunea iulie-august 2026, elevii care nu au promovat una sau mai multe probe de la BAC pot să se reînscrie în perioada 14-21 iulie 2026.

La această sesiune pot participa și candidații care au promovat examenele de corigentă.

Înscrierile se fac depunând actele necesare la secretariatul liceului la care a învățat fiecare candidat sau la centrul de examen unde va da probele scrise de la BAC.

Lista de documente care trebuie depuse este următoarea:

· Certificat de naștere e- original și copie legală

· Carte de identate - original și copie

· Cerere de înscriere la examen completată cu nume, prenume, CNP, liceu absolvit, etc, și lista probelor pe care acesta urmează să le susțină

· Certiciate/atestat de competențe lingvistice sau digitale - în original și copie dacă se solicită echivalarea probelor de competențe C și D. Este vorba despre certificate precum atestatele de limbă străină

· Foaia matricolă - în original

· Adeverință de absolvire a liceului - în original

Alternative dacă nu promovezi BAC-ul

Faptul că nu promovezi examenul de Bacalaureat nu înseamnă că toate planurile de viitor se opresc aici. Chiar dacă diploma de BAC este necesară pentru anumite studii și profesii, există în continuare variante prin care îți poți continua pregătirea sau poți intra pe piața muncii până la următoarea sesiune a examenului.

În România, diploma de Bacalaureat este obligatorie pentru admiterea la o facultate acreditată. Legea educației prevede că promovarea examenului reprezintă una dintre condițiile de înscriere la studii universitare de licență.

De asemenea, fără BAC nu poți ocupa anumite funcții în instituțiile publice. Nu poți deveni funcționar public și nu poți participa la unele concursuri organizate de instituțiile statului, acolo unde diploma de Bacalaureat este o condiție de eligibilitate.

Una dintre opțiunile la care pot apela absolvenții de liceu care nu au BAC-ul este înscrierea la școlile postliceale.

Multe dintre ele acceptă candidați care au finalizat liceul, chiar dacă nu au promovat examenul de Bacalaureat.

Printre specializările disponibile se numără cele din domeniul sanitar, precum asistent medical generalist, asistent de farmacie sau balneofiziokinetoterapie, dar și calificări din domenii precum turism, contabilitate, cosmetică, tehnică dentară sau administrație.

Altă variantă este intrarea pe piața muncii. Există numeroase locuri de muncă pentru care nu îți trebuie diplomă de BAC.

Alternativ, poți folosi perioada dintre sesiunile de BAC pentru a te pregăti mai bine cu meditații sau studiu individual pentru a promova examenul la materiile sau materia la care ai picat.