Iuliana Ştefania Bonciu a absolvit Colegiul Naţional "Nichita Stănescu" din Ploieşti şi spune că a fost surprinsă şi ea de rezultat. Se aştepta să ia nota maximă la Istorie şi la Geografie, însă nu şi la celelalte materii.

"Mă aşteptam să fie la Istorie şi la Geografie, dar nu la toate. A fost o surpriză", a declarat ea pentru Agerpres.

Iuliana este din comuna Vărbilău, iar pe parcursul studiilor liceale a locuit cu chirie la Ploieşti, datorită eforturilor părinţilor ei, cărora le este profund recunoscătoare.

"A fost o pregătire constantă încă de la începutul anului, n-am lăsat chiar totul pe ultima sută de metri. Nu am făcut pregătire la niciuna dintre materii. A fost doar munca mea", a spus fata.

Ea a fost mereu o elevă de "10" şi admite că, de fapt, a fost vorba despre o pregătire constantă de-a lungul vieţii, împletită cu echilibrul păstrat între învăţare şi viaţa socială, la care nu a renunţat de dragul notelor.

"Am păstrat un echilibru. Nu am vrut să renunţ la viaţa socială doar pentru o notă, pentru că sunt de părere că o singură notă nu te defineşte", explică Iuliana Ştefania Bonciu.

Ea este pasionată de Geografie datorită profesoarelor care au inspirat-o de-a lungul anilor de studiu, astfel că se va îndrepta către o facultate de profil din Bucureşti.

"Mie îmi place Geografia şi o să mă duc la Facultatea de Geografie, pe Geografia mediului. Încă nu ştiu exact ce vreau să fac mai specific în viitor, dar cu siguranţă în zona aceasta de protecţia mediului. (...) Pasiunea pentru Geografie provine de la doamna mea profesoară de Geografie din gimnaziu. De la dumneaei am cultivat-o şi mi-a plăcut pasiunea pe care o are pentru Geografie şi mi-a inspirat-o şi mie. Iar apoi şi în liceu doamna profesoară a cultivat-o mai departe. Şi din toată Geografia, mie îmi place cel mai mult această zonă de protecţie a mediului", a declarat tânăra.