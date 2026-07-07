Județele cu cele mai bune și cele mai slabe rezultate la BAC 2026. Cluj pe primul loc, Ilfov, cea mai mică rată de promovare

La nivel național, pentru candidații din promoția curentă, rata de promovare este de 79,7%, în timp ce pentru toți candidații, inclusiv cei din promoțiile anterioare, rata este de 74,8%.

În analiza pe județe, documentul Ministerului Educației prezintă harta promovării pentru candidații din promoția curentă, adică absolvenții care au terminat liceul în 2026.

Județele cu cele mai bune rezultate

Cel mai bun rezultat a fost înregistrat în Cluj, unde rata de promovare a ajuns la 89,9%. Județul este urmat de Brașov, cu 86,2%, Alba, cu 85,5%, Brăila, cu 85,1%, și Iași, cu 84,8%.

Un rezultat ridicat a fost înregistrat și în municipiul București, unde rata de promovare este de 84,4%. În interiorul Capitalei, cele mai bune procente apar în sectoarele 2 și 1, cu 87,9%, respectiv 87,0%. Bucureștiul se situează astfel în zona superioară a clasamentului, dar sub județele Cluj, Brașov, Alba, Brăila și Iași.

Printre județele cu rezultate peste media națională se mai află Bihor, cu 84,2%, Sibiu, cu 83,1%, Bacău, cu 83,2%, Galați, cu 82,5%, și Satu Mare, cu 82,2%. Aceste județe depășesc pragul de 80%, ceea ce le plasează în rândul zonelor cu rezultate bune la prima sesiune a examenului.



