Județele cu cele mai bune și cele mai slabe rezultate la BAC 2026. Cluj pe primul loc, Ilfov, cea mai mică rată de promovare

Bacalaureat 2026
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Data actualizării:
61535487

Rezultatele la Bacalaureat 2026, publicate înainte de contestații, arată diferențe importante între județe în ceea ce privește rata de promovare. La nivel național, pentru candidații din promoția curentă, rata de promovare este de 79,7%

autor
A.C.

La nivel național, pentru candidații din promoția curentă, rata de promovare este de 79,7%, în timp ce pentru toți candidații, inclusiv cei din promoțiile anterioare, rata este de 74,8%.

În analiza pe județe, documentul Ministerului Educației prezintă harta promovării pentru candidații din promoția curentă, adică absolvenții care au terminat liceul în 2026.

Județele cu cele mai bune rezultate

Cel mai bun rezultat a fost înregistrat în Cluj, unde rata de promovare a ajuns la 89,9%. Județul este urmat de Brașov, cu 86,2%, Alba, cu 85,5%, Brăila, cu 85,1%, și Iași, cu 84,8%.

Un rezultat ridicat a fost înregistrat și în municipiul București, unde rata de promovare este de 84,4%. În interiorul Capitalei, cele mai bune procente apar în sectoarele 2 și 1, cu 87,9%, respectiv 87,0%. Bucureștiul se situează astfel în zona superioară a clasamentului, dar sub județele Cluj, Brașov, Alba, Brăila și Iași.

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Printre județele cu rezultate peste media națională se mai află Bihor, cu 84,2%, Sibiu, cu 83,1%, Bacău, cu 83,2%, Galați, cu 82,5%, și Satu Mare, cu 82,2%. Aceste județe depășesc pragul de 80%, ceea ce le plasează în rândul zonelor cu rezultate bune la prima sesiune a examenului.


Județele cu cele mai proaste rezultate la BAC 2026

La polul opus, cea mai mică rată de promovare pentru promoția curentă a fost înregistrată în Ilfov, cu 63,4%. Urmează Mehedinți, cu 66,3%, Călărași, cu 68,2%, Ialomița, cu 68,4%, Teleorman, cu 69,0%, și Giurgiu, cu 69,2%.

Diferența dintre primul și ultimul loc este semnificativă: între Cluj, cu 89,9%, și Ilfov, cu 63,4%, există un decalaj de 26,5 puncte procentuale. Datele indică astfel o distribuție neuniformă a rezultatelor la Bacalaureat 2026, cu județe aflate mult peste media națională și altele unde mai mult de trei din zece candidați din promoția curentă nu au promovat examenul.

Rezultatele sunt valabile înainte de soluționarea contestațiilor.

Etichete: rezultate bacalaureat,

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