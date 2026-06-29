Bacalaureat 2026 Limba română - a început examenul. Tot ce trebuie să știe absolvenții care dau astăzi examenul

Bacalaureat 2026
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Bacalaureat examen
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Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat 2026 debutează astăzi, luni, 29 iunie, cu testarea la Limba și literatura română, prima dintre cele patru probe scrise programate în sesiunea iunie-iulie.

autor
A.C.

UPDATE 09:00: A început proba scrisă la Limba română

Amsolvenții de liceu care susțin astăzi examenul de Bacalaureat au început prima probă.

Potrivit calendarului, la ora 09:00 elevii au primit broșurile cu subiecte și au început rezolvarea acestora. Ei au la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea celor trei subiecte.

Primii candidați pot să iasă din sălile de examen după ora 10:30, când trece jumătate din timpul alocat.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației, aproape 131.000 de candidați sunt înscriși pentru această primă probă, care se va desfășura în 443 de centre de examen din toată țara.

Programul zilei de examen

Accesul candidaților în centrele de examen este permis în intervalul orar 7:30-8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Elevii sunt conduși de către asistenți în sălile de examen, unde sunt așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afișate la centrele de examen. Între orele 8:30 și 9:00, candidaților le sunt explicate modul de desfășurare a probei și regulile de completare a lucrării.

Proba propriu-zisă începe la ora 9:00. Pentru redactarea lucrărilor, candidații au la dispoziție trei ore, timpul fiind contorizat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Candidații care beneficiază de timp suplimentar, în baza unor cereri aprobate de comisiile județene pentru elevi cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz sau tulburări de neurodezvoltare, pot lucra cu cel mult două ore mai mult. Elevii pot preda lucrarea și pot părăsi sala cel mai devreme după o oră și jumătate de la începerea probei, cu condiția să semneze procesul-verbal de predare.

Toate sălile de examen sunt monitorizate audio-video pe întreaga durată a probei.

Reguli stricte privind materialele permise și interzise

Ministerul Educației a reconfirmat, în ajunul examenului, regulile pe care candidații trebuie să le respecte la intrarea în sala de examen. Pentru rezolvarea subiectelor este permisă exclusiv utilizarea cernelei sau a pastei de culoare albastră, iar pentru eventuale scheme sau desene se poate folosi doar creionul negru. Candidații vor scrie exclusiv pe colile distribuite de asistenți; nu este permisă folosirea altor tipuri de hârtie.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a ghiozdanelor, rucsacurilor, poșetelor sau a oricărui alt obiect de acest tip. De asemenea, accesul cu telefoane mobile, tablete, ceasuri inteligente, stickuri de memorie sau orice alt mijloc electronic de calcul, stocare ori comunicare este strict interzis, la fel ca accesul cu manuale, dicționare, notițe sau alte materiale auxiliare.

Candidații care dețin asemenea obiecte la intrarea în centrul de examen sunt îndrumați către o sală de depozitare, unde le pot lăsa împreună cu o declarație-tip în care își menționează identitatea și lista obiectelor predate. Refuzul de a depune aceste obiecte în spațiul alocat atrage neprimirea în examen.

Comunicarea între candidați sau cu exteriorul, precum și transmiterea de foi, ciorne sau notițe în timpul probei sunt, de asemenea, interzise. Candidații surprinși în astfel de situații sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite efectiv sau nu, indiferent de cine le-a introdus în sală și indiferent dacă au fost transmise sau primite. Eliminarea din examen atrage interdicția de a participa la următoarele două sesiuni de Bacalaureat, fără a lua în calcul sesiunea specială.

Măsuri suplimentare în contextul temperaturilor ridicate

Având în vedere avertizările meteorologice de caniculă valabile pentru perioada examenului, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o serie de recomandări pentru protejarea sănătății candidaților, a profesorilor evaluatori și a membrilor comisiilor.

Printre măsurile împotriva caniculei în timpul examenului de Bacalaureat 2026, se numără asigurarea accesului permanent la apă potabilă, organizarea, în măsura posibilului, a sălilor de examen în spații cu expunere redusă la radiația solară directă, utilizarea cu prioritate a sălilor dotate cu instalații de climatizare funcționale și identificarea unor soluții alternative, precum ventilatoare sau aparate mobile de aer condiționat, acolo unde climatizarea fixă nu este disponibilă.

Candidații au voie să intre în sălile de examen cu sticle de apă pentru uz individual.

Calendarul complet al probelor scrise

După proba de astăzi, candidații vor mai susține trei probe scrise, conform calendarului Bacalaureatului 2026 stabilit de Ministerul Educației:

  • 29 iunie – Limba și literatura română (proba E.a)
  • 30 iunie – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)
  • 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)
  • 3 iulie – Limba și literatura maternă (proba E.b)

Afișarea rezultatelor și contestațiile

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. Comunicarea rezultatelor se face anonimizat, prin coduri individuale distribuite candidaților la prima probă susținută. Ulterior afișării, candidații pot solicita vizualizarea propriilor lucrări și pot depune contestații, fără ca cele două demersuri să se condiționeze reciproc. Candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau de un reprezentant legal la vizualizarea lucrărilor.

Calendarul ulterior al sesiunii prevede vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor pe 7-9 iulie, soluționarea contestațiilor pe 9-10 iulie, iar rezultatele finale vor fi comunicate luni, 13 iulie. Rezultatele rămân disponibile pe pagina dedicată examenului și pe site-urile inspectoratelor școlare timp de doi ani.

Condiții de promovare

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, absolvenții de liceu trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiții: să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, precum și să obțină o medie de cel puțin 6 la probele scrise.

În zilele desfășurării probelor scrise, Ministerul Educației pune la dispoziția candidaților și a părinților linia TELVERDE 0800.801.100, pentru semnalarea eventualelor disfuncționalități legate de organizarea sau desfășurarea examenului. Linia funcționează între orele 8:00 și 16:00, cu excepția zilei de vineri, 3 iulie, când programul este 8:00-14:00.

Subiectele și baremele de corectare pentru fiecare probă scrisă vor fi publicate zilnic, în ziua respectivei probe, la ora 15:00, în secțiunea dedicată examenului de Bacalaureat de pe site-ul Ministerului Educației.

Etichete: bacalaureat, subiecte, examen,

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