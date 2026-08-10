Exact ca la sesiunea din vară. În funcție de profil, alți concurenți au rezolvat cerințe din operele lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu.

Peste 33 de mii de candidați, două treimi din promoția curentă și o treime din generațiile anilor trecuți, și-au încercat norocul încă o dată.

Reporter: „Cum a fost?”

Elev: „Lejer, normal! Ce zic, ce zic, știi ce zic?”

Zice, probabil, că varianta aleasă de comisia de bacalaureat s-a pliat pe ce învățase. Ceea ce nu-i lucru ușor.

Elev: „Sunt multe opere de învățat și...”

Reporter: „Eu te-aș întreba fiecare operă, de câte ori ai citit-o? Mă refer la textul original.”

Elev: „Cam o dată.”

Elev: „Mă așteptam să dea altceva, nu tot George Bacovia, dar față de data trecută am reușit să scriu mai mult.”

Pentru unii candidați, ghinionul a venit după examen

Din păcate, pentru alți candidați norocul a dispărut atunci când au ieșit din curtea școlii.

Corespondent Știrile PRO TV: „Vestea bună e că peste 90% din candidații promoției curente, picați în iulie, adică peste 21 de mii, au venit după o lună pentru a doua șansă. E adevărat că legea românească permite susținerea acestui examen și după pensionare, dar șansele scad dramatic cu fiecare încercare. Iar accesul e gratuit doar pentru două sesiuni. Apoi trebuie plătită o taxă care e acum 540 de lei pentru fiecare sesiune.”

Elev: „Unchiul meu are 40 de ani și a dat bacul anul trecut!”

Desigur, concurenții acestei sesiuni au ratat acest examen cel puțin o dată. Fie au luat medii sub 6, fie n-au scăpat de corigențe până la perioada de înscriere.

Elev: „De la noi din clasă nimeni n-a luat bacul.”

Elev: „Nu ne-am pregătit.”

Elev: „Pe bună dreptate nu ne-a băgat în bac, că nu eram nimic de capul nostru.”

Ce planuri au elevii după Bacalaureat

Cert e că mulți tineri par să fi câștigat între timp ceva maturitate în gândire.

Reporter: „Ce vrei să faci după ce obții diploma?”

Elev: „Nu știu, văd eu.”

Reporter: „Facultate sau muncă?”

Elev: „Da.”

Elev: „Nu sunt sigură pe ce am în cap. Și aștept până anul viitor, că vreau să dau la armată.”

Pentru majoritatea, un eventual eșec și în această sesiune ar însemna obligatoriu să-și caute primul loc de muncă. În afară de absolvenții filierei tehnologice, vor presta munci necalificate.

Elev: „Nu știu, ce prind, acolo prind și banii doar să iasă, nu contează.”

Elev: „În cazino.”

Primele rezultate, înainte de contestații, vor fi anunțate pe 17 august.