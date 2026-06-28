Adolescenții care se pregătesc de examenul de Bacalaureat trebuie să știe ce au voie să ia cu ei în sala de examen și ce reguli sunt pe toată durata probelor scrie.

Documente obligatorii pentru intrarea la examen

Pentru a intra la probele scrise de la Bacalaureat 2026, elevii trebuie să respecte câteva reguli simple.

Examenul începe la ora 09:00 în toate centrele. Candidații trebuie să ajungă mai devreme, pentru verificarea actelor și intrarea în săli. După ce începe examenul, nu se mai permite accesul.

Fiecare elev trebuie să aibă asupra lui un act de identitate valid, care este verificat la intrare.

Sunt acceptate:

• cartea de identitate

• cartea de identitate provizorie

• pașaportul (în cazuri speciale)

Fără un document valabil, elevul nu poate intra la examen.

Obiecte permise în sala de BAC

Singurele obiecte permise în sala de examen sunt:

• actul de identitate

• instrumente de scris (pix cu pastă albastră, creion, radieră, riglă transparentă)

• o sticlă de apă transparentă, fără etichetă

Nerespectarea acestor reguli este considerată tentativă de fraudă. Elevii care au asupra lor obiecte interzise, chiar dacă nu le folosesc, sunt eliminați din examen. În acest caz, toate rezultatele obținute până atunci sunt anulate, inclusiv cele de la probele de competențe.

De asemenea, candidații eliminați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului, cu excepția sesiunii speciale.

Ce nu ai voie să ai la tine în timpul examenului

În sala de examen pentru Bacalaureat 2026 sunt permise doar câteva obiecte esențiale. Elevii trebuie să știe că orice obiect în plus este interzis și pot fi dați afară din BAC, în cazul în care încalcă regulile.

Nu este permisă introducerea în sala de examen a ghiozdanelor, rucsacurilor, genților, telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice. De asemenea, sunt interzise materialele ajutătoare precum manuale, notițe, fițuici, dicționare, ciorne sau calculatoare.

În timpul examenului este interzisă orice formă de comunicare între candidați, copierea sau schimbul de materiale. De asemenea, nu este permisă perturbarea examenului sau nerespectarea instrucțiunilor date de supraveghetori.

Instrumente de scris și materiale necesare

În sala de examen pentru Bacalaureat, regulile privind obiectele permise sunt foarte stricte.

Elevii nu au voie să intre în sala de examen cu ghiozdane, genți sau rucsacuri. Ele sunt depozitate într-o sală special amenajată, iar dacă elevii refuză să își lase lucrurile, nu vor avea voie în sala de examen.

De asemenea, sunt interzise telefoanele mobile, căștile și orice alte dispozitive electronice, precum și orice tip de materiale sau „surse de inspirație”, fie că sunt ascunse în haine, încălțăminte sau penare. Nu este permis nici schimbul de informații între candidați sau orice formă de comunicare în timpul probei.

În sala de examen, candidații au voie doar cu instrumente de scris și documente strict necesare. În general, sunt permise:

• pix cu pastă albastră

• creion

• radieră

• riglă transparentă

Sălile de examen sunt supravegheate audio-video, iar înainte de începerea probelor, elevii sunt informați despre reguli și semnează un proces-verbal prin care confirmă că le-au luat la cunoștință.

Candidații care încalcă regulile sau sunt prinși cu materiale interzise sunt eliminați din examen, iar situația este considerată tentativă de fraudare. În acest caz, nu li se mai recunosc notele obținute, inclusiv cele de la probele de competențe, și nu pot participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Cei care aleg să părăsească sala înainte de finalul timpului pot preda lucrarea, însă nu primesc subiectele înapoi.

Reguli importante din sala de examen

Pentru desfășurarea corectă și echitabilă a probelor scrise de la Bacalaureat, sunt stabilite reguli clare privind comportamentul și materialele permise în sala de examen.

Una dintre cele mai importante reguli se referă la instrumentele de scris. Candidații trebuie să redacteze lucrările folosind doar cerneală sau pastă de culoare albastră. Regula e valabilă la toate probele scrise, indiferent de disciplină. Nu este permisă utilizarea altor culori, precum roșu sau verde, pentru rezolvarea subiectelor.

Pentru identificare, fiecare candidat trebuie să aibă asupra sa un act de identitate valabil (carte de identitate, carte de identitate provizorie sau pașaport).

În ceea ce privește materialele de scris, sunt permise doar instrumente simple și standard, precum pixul cu pastă albastră și, în unele cazuri, stiloul.

Respectarea acestor reguli este obligatorie pe tot parcursul examenului, iar elevii care nu le respectă, ar putea fi eliminați din examen.

La ce oră începe examenul de Bacalaureat 2026 și cât durează examenul

Examenul de Bacalaureat 2026 începe la ora 09:00, după finalizarea distribuirii subiectelor în sălile de examen.

Candidații au la dispoziție 180 de minute (3 ore) pentru rezolvarea subiectelor, calculate din momentul în care au primit foile de examen.

Elevii care termină mai devreme pot preda lucrarea și părăsi sala de examen, însă nu înainte de o oră și jumătate (90 de minute) de la începutul probei scrise.

Calendar Bacalaureat 2026

29 iunie 2026 - Limba și literatura română

30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului

2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării

3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă

7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițuale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00 - 18:00)

8-9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale

Ce probe susțin elevii la Bacalaureat 2026