Examenul începe la ora 9:00, iar durata probei este de trei ore.

Candidaţii la cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat au susţinut luni proba scrisă de Limba şi literatura română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Peste 33.000 de candidaţi s-au înscris în vederea susţinerii examenului naţional de Bacalaureat 2026 (toate probele sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate) în a doua sesiune organizată în acest an, a informat vineri Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Din totalul celor înscrişi, peste 22.000 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar peste 11.000 de candidaţi din promoţiile anterioare.

Marţi se va desfăşura proba obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegere a profilului şi specializării.

Candidaţii din partea minorităţilor naţionale susţin pe 13 august proba scrisă la limba şi literatura maternă.

Afişarea primelor rezultate este programată pentru data de 18 august (până la ora 12:00).

Ulterior primei afişări, candidaţii pot solicita vizualizarea lucrării/ lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională de Bacalaureat, şi pot formula contestaţii (marţi, 18 august, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 19 şi 20 august). Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În aceeaşi măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestaţiei. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ şi nu implică recorectarea acestora.

Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună/ transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Totodată, în momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidaţii minori trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Rezultatele finale, după contestaţii, vor fi comunicate pe data de 24 august.

"Indiferent de etapă, comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor. Aceste coduri sunt distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută. Rezultatele sunt afişate atât pe pagina rezervată examenului, cât şi pe site-urile inspectoratelor şcolare, fiind păstrate online pentru o perioadă de doi ani", se arată într-un comunicat al Ministerului Educaţiei, transmis AGERPRES.

Accesul candidaţilor în centrele de examen este permis în intervalul orar 7:30 - 8:30, în baza unui act de identitate valid.

Depozitarea obiectelor personale înainte de examen

La momentul accesului, candidaţii care deţin materiale/ obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/ un plic în care să le introducă, împreună cu o declaraţie-tip în care se menţionează numele şi prenumele posesorului, alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate. În situaţia în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spaţiul alocat, acesta nu va putea susţine examenul.

Asistenţii vor conduce candidaţii în sala de examen, unde vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcţie de disciplina şi de tipul de subiect primit, conform listelor afişate.

Între 8:30 şi 9:00, candidaţilor li se va explica modul de desfăşurare a probei.

Probele încep la ora 9:00. Pentru redactarea lucrărilor scrise/ rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, în concordanţă cu Procedura de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 - 16:00, linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea exclusiv a eventualelor disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului.

Subiectele şi baremele de corectare pentru fiecare probă scrisă vor fi publicate în ziua probei, la ora 15:00, în secţiunea alocată examenului naţional de Bacalaureat pe site-ul de profil.

Un candidat este declarat promovat dacă îndeplineşte, simultan, următoarele condiţii: a susţinut probele de evaluare a competenţelor, a susţinut toate probele scrise (fiind notat cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) şi finalizează examenul cel puţin cu media 6 la probele scrise.