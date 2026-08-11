Toți sunt acum cu un pas mai aproape să promoveze examenul, sau dimpotrivă, de o lungă așteptare până la următoarea sesiune.

Abia s-au așezat în bănci, că o parte din aspiranții la diploma de bac au și părăsit centrul de examen.

Copiii, ajunși biologic la vârstă adultă, sunt totuși la un examen cândva numit ”de maturitate”. La proba de limba română, 2200, adică 12%, nu au ajuns în fața comisiei.

Teoretic, a doua probă scrisă reflectă cel mai fidel ce au studiat în liceu. Doar 4 mii de tineri din 20 de mii au rezolvat subiecte de istorie.

Corespondent ȘtirileProTV: Cam 80% dintre candidați susțin proba obligatorie la Matematică, deoarece profilele Real, Tehnologic și Militar cumulează un număr mai mare de elevi. Restul sunt absolvenți de uman și vocațional dau proba la Istorie. Dar iată un paradox. Deși materia pentru BAC e, la istorie, doar din clasa a XII-a, Istoria Românilor, iar subiectele de matematică trec prin toate lecțiile din liceu, șansele de a lua 10 sunt duble la matematică. Fapt verificat în majoritatea sesiunilor, nu doar în vară.

Pentru o parte din tineri, efortul a luat sfârșit. Pentru alții, ultima probă scrisă e miercuri, cea la alegere.