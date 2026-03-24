Simularea a continuat seria testărilor ce a început luni, 23 martie, cu proba la Limba și literatura română, și face parte din calendarul probelor scrise desfășurate în perioada 23–26 martie 2026.

Cum s-a desfășurat proba

Proba scrisă la Matematică a început la ora 9:00, elevii trebuind să fie în săli cel târziu la ora 8:30. Subiectele au fost distribuite în format sigilat, iar timpul de lucru a fost de trei ore. Ca și în cazul examenului oficial din vară, elevii nu au avut voie să folosească telefoane mobile, căști, ceasuri inteligente sau alte materiale ajutătoare. Lucrările pot fi predate mai devreme, dar nu înainte de o oră și jumătate de la începerea probei.

Simularea BAC 2026 a fost organizată în 95,16% din unitățile de învățământ din țară — 1.358 de unități, cu peste 131.000 de elevi înscriși. Evenimentul s-a desfășurat, totuși, într-un context tensionat: federațiile sindicale din Educație au îndemnat cadrele didactice să nu oprească protestul față de măsurile de austeritate ale Guvernului, simularea fiind suspendată în 59 de școli, afectând peste 6.400 de elevi de clasa a XII-a.

Ce subiecte au picat la Matematică

Subiectele pentru simularea Bacalaureatului sunt elaborate în conformitate cu programa școlară și diferă în funcție de profilul urmat de elevi: mate-informatică, științe ale naturii, pedagogic sau tehnologic.

Lucrarea este împărțită în trei subiecte: Subiectul I conține exerciții de bază care verifică noțiuni fundamentale precum numere reale, funcții și ecuații; Subiectul al II-lea include probleme de dificultate medie, axate pe calcule și aplicarea formulelor; iar Subiectul al III-lea cuprinde cerințe complexe, care presupun raționament matematic și demonstrații.

Referitor la conținutul concret al probei, la simularea din acest an, elevii de la profilul mate-info au avut de rezolvat subiecte care au acoperit mai multe capitole din programă. La primul subiect, cerințele au vizat noțiuni din progresii geometrice, funcții de gradul al doilea, ecuații exponențiale, probabilități și geometrie în plan. Subiectul al doilea a fost axat pe algebră, cu exerciții despre matrice, determinanți, sisteme de ecuații și legi de compoziție. La subiectul al treilea, accentul a căzut pe analiza matematică: derivate, asimptote și integrale.

Ce înseamnă nota de la simulare

Un aspect esențial pe care mulți elevi îl uită: nota de la simulare nu intră automat în catalog. Conform reglementărilor în vigoare, notele obținute se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui. Rezultatele au în primul rând un rol orientativ — ajută elevii să-și identifice lacunele și să-și adapteze strategia de pregătire pentru examenul real din vară.

Accesul elevilor în sala de examen este permis până la ora 8:30, proba durează 3 ore, iar notele nu se contează și nu se trec în catalog decât la cererea elevului sau a părintelui.

Unde găsești subiectele și baremele oficiale

Subiectele și baremele oficiale publicate de Ministerul Educației pentru simularea BAC 2026 — inclusiv proba la Matematică din 24 martie — sunt disponibile în format PDF pe site-ul subiecte.edu.ro.

Calendarul Bacalaureatului 2026 — ce urmează

Simularea este doar primul pas. Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie, cu înscrierea candidaților în perioada 2–4 iunie 2026 și încheierea cursurilor pe 4 iunie. Rezultatele inițiale la probele scrise vor fi afișate pe 7 iulie 2026, elevii putând depune contestații în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00. Rezultatele finale ale Bacalaureatului 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.

Până atunci, simularea rămâne cel mai bun „antrenament" disponibil. Indiferent de nota obținută azi, important este ce faci cu ea în perioada care urmează.