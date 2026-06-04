Ce este transparența salarială. Tot ce trebuie să știi dacă îți cauți un loc de muncă în 2026

Mai exact, firmele vor fi nevoite să afișeze intervalul de plată încă din anunțurile de angajare, iar angajații vor avea dreptul să știe cât câștigă colegii lor de pe poziții similare. Iată ce trebuie să știe angajații și angajatorii.

Ce este transparența salarială

Uniunea Europeană a decis în 2023 introducerea unei reglementări privind transparența salarială, care urmează să intre în vigoare la 7 iunie 2026.

Scopul este asigurarea plății egale pentru muncă de valoare egală și creșterea transparenței în stabilirea salariilor. Toți angajatorii sunt obligați să respecte această reglementare, însă companiile cu peste 100 de angajați vor avea obligații de raportare mai extinse.

Conform directivei, angajatorii nu mai au voie să întrebe candidații despre salariul actual sau anterior. Salariul de început pentru noul post trebuie menționat încă din procesul de recrutare.

De asemenea, firmele au obligații extinse de raportare. Companiile cu 100 sau mai mulți angajați trebuie să documenteze în scris analize salariale, să analizeze impactul concediilor parentale și să stabilească criterii clare pentru evaluarea posturilor. De asemenea, trebuie raportată distribuția pe gen pentru muncă egală. Organizațiile sindicale vor avea mai multe drepturi de monitorizare a implementării directivei.

Toate raportările trebuie transmise către autoritatea națională responsabilă de combaterea discriminării (pentru companiile cu 100+ angajați). Diferențele salariale mai mari de 5% trebuie justificate și însoțite de un plan de corectare.

Firmele care nu respectă directiva pot fi sancționat și amendate.

De ce candidații preferă anunțurile cu salariul afișat

Încurajează corectitudinea și echitatea

Atunci când salariile sunt confidențiale, pot apărea cu ușurință inechități, chiar și atunci când toată lumea acționează cu bună-credință. De exemplu, doi angajați cu aceeași funcție și aceleași responsabilități pot avea salarii foarte diferite doar pentru că unul dintre ei a negociat mai bine la angajare. Transparența salarială încurajează corectitudinea și echitatea, oferindu-le angajaților o înțelegere clară a nivelului de remunerare al colegilor lor. Astfel, se asigură că fiecare este plătit în funcție de valoarea și contribuția sa, indiferent de factori precum genul sau rasa, conform figures.hr.

Consolidează încrederea în angajator

Atunci când angajatorii sunt discreți sau secretoși în privința politicilor salariale, angajații pot avea impresia că nu au acces la informații importante. Acest lucru poate genera neîncredere și suspiciuni, chiar dacă practicile de remunerare sunt bine gândite și echitabile. În cele din urmă, acest lucru poate afecta relația dintre angajator și angajat.

Cum influențează transparența salarială procesul de recrutare

Atunci când angajatorul oferă transparență cu privire la modul în care a fost calculat salariul, este mult mai probabil ca angajații să îi acorde încredere.

Atunci când salariile sunt păstrate secrete, angajații nu pot negocia eficient o remunerație corectă. Această situație oferă un avantaj prea mare angajatorilor, care pot profita de lipsa de informații a celor care nu cunosc valoarea reală a muncii lor pe piață.

În schimb, atunci când angajații au acces la informații despre nivelul de remunerare al colegilor sau despre salariile practicate pentru roluri similare, se află într-o poziție mult mai bună pentru a negocia.

Afișarea transparentă a intervalului salarial asigură alinierea cu așteptările candidaților, atrăgând persoane care nu sunt doar calificate, ci și motivate de pachetul salarial oferit, ceea ce facilitează un proces de recrutare mai eficient.

În plus, procesul de recrutare capătă eficiență în timp. Candidații au o înțelegere clară a pachetului de compensare încă de la început, ceea ce duce la mai puține situații de blocaj în negocieri sau la pierdere de timp pentru ambele părți. Acest lucru susține un proces de recrutare mai eficient prin alinierea așteptărilor încă de la început.

Totodată, companiile care dezvăluie deschis informații despre salarii demonstrează transparență și credibilitate, ceea ce le îmbunătățește brandul de angajator. Această transparență generează percepții pozitive în rândul candidaților și prezintă organizația ca fiind corectă și respectuoasă față de timpul și efortul acestora.