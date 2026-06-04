"În numele statelor membre ale Uniunii Europene, dorim să vă informăm că, în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de referinţă pentru deschiderea Clusterului 1 - Aspecte fundamentale, Uniunea Europeană consideră în prezent că Republica Moldova este suficient de pregătită, în această etapă, pentru negocierile privind Clusterul 1. Prin urmare, sunteţi invitată să transmiteţi poziţia de negociere a Republicii Moldova Conferinţei pentru aderare, în vederea deschiderii acestui cluster", se arată în documentul semnat în numele statelor membre de către Christina Rafti, ambasador şi preşedinte al Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER), şi adresat Danielei Morari, ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană.

"Suntem recunoscători Preşedinţiei Cipriote a Consiliului UE pentru sprijinul şi leadership-ul puternic de care a dat dovadă în ultimele luni, precum şi pentru eforturile sale continue de a avansa procesul de extindere. Acest lucru marchează un pas important înainte şi reflectă progresul constant al procesului de aderare a ţării noastre la UE", a reacţionat ambasadoarea Daniela Morari.

Viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat, la rândul său, că decizia UE reprezintă rodul unei munci intense la nivel diplomatic şi un sprijin puternic din partea partenerilor occidentali. "Astăzi au fost făcuţi noi paşi importanţi, sub Preşedinţia cipriotă a Consiliului UE, pentru avansarea formală a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Este un semnal important că extinderea rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană şi că Moldova continuă să beneficieze de sprijin pentru parcursul său european", a scris Cristina Gherasimov pe Facebook.

Ce urmează acum

Potrivit Cristinei Gherasimov, în perioada imediat următoare discuţiile se vor concentra la nivelul Consiliului UE pentru finalizarea ultimelor proceduri administrative care vor permite deschiderea formală a primului cluster în cadrul Conferinţei interguvernamentale.

"Moldova este pregătită să avanseze pe baza propriilor merite, iar fiecare pas înainte ne apropie de obiectivul nostru strategic - aderarea la Uniunea Europeană", a punctat vicepremierul moldovean.

Actuala conducere a Republicii Moldova şi-a propus drept obiectiv semnarea tratatului de aderare la UE până în 2028.

Această evoluţie importantă intervine în contextul în care guvernele UE au decis miercuri să avanseze în mod oficial cererile de aderare ale Ucrainei şi Moldovei. Ambasadorii reuniţi la Bruxelles au lansat procesul de deschidere a primului cluster de negocieri în cadrul negocierilor de aderare cu ambele ţări.

Un purtător de cuvânt al preşedinţiei cipriote a Consiliului UE a salutat această mişcare ca fiind o "etapă importantă" pe "calea de integrare europeană" a celor două ţări. Purtătorul de cuvânt a spus că aceasta este o demonstraţie a angajamentului blocului faţă de extindere, care "transmite un mesaj puternic de unitate şi determinare", scrie POLITICO.

Ministrul irlandez al afacerilor externe, Helen McEntee, a salutat decizia ambasadorilor de a avansa în negocierile de aderare la UE, calificând această mişcare drept "o etapă istorică". McEntee a declarat că Ucraina şi Moldova şi-au demonstrat angajamentul faţă de democraţie, statul de drept şi reformă "în circumstanţe extraordinare".

Poziţia comună a UE privind cele două ţări va fi probabil aprobată oficial săptămâna viitoare, deschizând calea pentru conferinţe interguvernamentale separate cu Ucraina şi Moldova, pe 15 iunie, la Luxemburg, unde negocierile de aderare ar putea trece oficial la etapa următoare, menţionează POLITICO.

Deschiderea clusterelor de negociere necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre ale UE.

Republica Moldova, împreună cu Ucraina, a obţinut statutul de ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022. Cele două state au lansat oficial negocierile de aderare în iunie 2024, iar de atunci au purtat discuţii tehnice cu Comisia Europeană pe toate cele şase clustere de negociere.

Deschiderea formală a clusterelor de negociere, care necesită aprobarea unanimă a statelor membre ale UE, a fost blocată de opoziţia Ungariei faţă de candidatura Ucrainei la UE. În urma alegerilor parlamentare din aprilie, fostul premier maghiar Viktor Orban a fost îndepărtat de la putere, iar noul lider de la Budapesta, Peter Magyar, a sugerat că nu se va mai opune avansării procesului de negocieri cu Ucraina, fiind direct interesat ca blocul european să deblocheze peste 16 miliarde de euro din fondurile cuvenite Ungariei.

Prim-ministrul ungar Péter Magyar a anunţat miercuri seara că Budapesta a ajuns la un acord cu Kievul pe tema drepturilor minorităţii maghiare din Ucraina, deschizând astfel calea pentru ca UE să iniţieze negocierile de aderare cu Ucraina.

Ungaria a încheiat un ”acord istoric” cu Ucraina privind drepturile minorităţii ungare, anunţă pe Facebook premierul Péter Magyar. Acordul prevede ”lărgirea drepturilor lingvistice, educative, culturale şi politice”