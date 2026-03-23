Simulare BAC 2026, proba la Limba Română. Ce subecte au picat la simularea examenului de astăzi

Astăzi a început simularea pentru BAC 2026. Elevii de clasa a XII-a susțin prima probă, cea la Limba și Literatura Română.

Raluca Ionescu-Heroiu

Acest moment marchează o etapă importantă în pregătirea pentru examenul maturității, oferindu-le candidaților ocazia de a se familiariza cu structura subiectelor și cu rigorile evaluării oficiale. Simularea la Limba Română este esențială pentru consolidarea cunoștințelor, gestionarea emoțiilor din examen și identificarea eventualelor lacune.

Ce a picat la simularea examenului de Bacalaureat

Prima probă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat s-a încheiat la ora 12.00. Potrivit informațiilor venite din partea elevilor care au ieșit din sala de exaem, la subiectul al III-lea a picat poezie.

Elevii de la profilul real au întâmpinat la subiectul al III-lea o poezie de Lucian Blaga, în timp ce elevii de la profilul uman au avut de compus un eseu în care să analizeze o poezie scrisă de Ion Barbu.

Simulare BAC 2026: peste 95% dintre licee participă la testarea națională

Simularea examenului de Bacalaureat 2026 a început astăzi în majoritatea unităților de învățământ din țară, marcând un moment important pentru elevii de clasa a XII-a. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, peste 95% dintre licee sunt implicate în această etapă de pregătire, care reproduce condițiile reale de examen.

Simularea este organizată în 1.364 de unități de învățământ, ceea ce reprezintă 95,59% din totalul liceelor din România. Conform estimărilor oficiale, peste 143.000 de elevi sunt înscriși în platforma dedicată examenului.

De asemenea, peste 60.500 de elevi au susținut deja simulări organizate la nivel local, înainte de testarea națională.

Un număr redus de unități de învățământ – 63 de licee (4,41%) – au anunțat că nu vor participa la simularea BAC 2026.

Simularea la Limba Română BAC 2026 a început

Astăzi, 23 martie, elevii susțin prima probă scrisă – cea la Limba și literatura română. Examenul este deja în desfășurare, subiectele fiind distribuite în săli începând cu ora 9:00.

Accesul elevilor în sălile de examen a fost permis până la ora 8:30, iar timpul de lucru este de trei ore, calculate din momentul în care fiecare candidat a primit subiectele.

Calendarul simulării BAC 2026

Simularea examenului de Bacalaureat se desfășoară în perioada 23 – 26 martie 2026 și include probele scrise la disciplinele principale, în funcție de profilul fiecărui elev.

  • 23 martie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)
  • 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)
  • 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)
  • 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b)
  • 16 aprilie 2026 – Comunicarea rezultatelor

Disciplinele incluse în simulare

Elevii susțin probe la o gamă variată de discipline, în funcție de specializare. Printre acestea se numără:

  • Limba și literatura română
  • Limba și literatura maternă
  • Matematică
  • Istorie
  • Fizică, chimie, biologie
  • Informatică și geografie
  • Logică, psihologie, economie, sociologie și filosofie

Această diversitate reflectă structura examenului oficial de Bacalaureat.

Ce pică la simularea examenului de astăzi

La simularea examenului de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română, elevii se pot aștepta ca subiectele să fie alese strict din programa oficială pentru examenul maturității. Astfel, indiferent de varianta primită, cerințele vor respecta structura deja cunoscută

În ceea ce privește eseul de la subiectul al III-lea, acesta vizează, de regulă, opere literare studiate pe parcursul liceului, incluse în programa pentru BAC. Prin urmare, poate pica oricare dintre autorii canonici sau operele consecrate.

Modelele de subiecte pentru BAC 2026 la Limba română, alături de baremele de corectare aferente fiecărui profil, pot fi consultate pe site-ul oficial Ministerul Educației și Cercetării, edu.ro.

Subiectele pentru simularea examenului de Bacalaureat 2026 la Limba și literatura română urmează structura oficială a examenului pe care elevii îl vor susține în această vară. Simularea este împărțită în trei părți.

Subiectul I are 50 de puncte și se bazează pe un text la prima vedere. Este împărțit în două secțiuni: Partea A cuprinde cerințe precum identificarea sensului unor cuvinte, explicarea unor secvențe, evidențierea ideii principale și analiza elementelor de vocabular și stil. Partea B presupune redactarea unui text argumentativ de minimum 150 de cuvinte, pornind de la o idee din text. Elevii trebuie să își exprime opinia, să o susțină cu cel puțin două argumente și să ofere exemple relevante.

Subiectul II valorează 10 puncte și solicită redactarea unui text de minimum 50 de cuvinte, în care elevii să evidențieze un aspect de construcție a unui text literar.

Subiectul III, notat cu 30 de puncte, constă în redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte. Elevii pot analiza particularitățile unui text studiat, pot caracteriza un personaj, explora relațiile dintre personaje sau discuta tema și viziunea asupra lumii prezentate în text.

Când sunt afișate rezultatele la simulare BAC 2026

Rezultatele la simularea examenului de Bacalaureat 2026 sunt afișate pe 16 aprilie 2026. Acestea includ notele obținute de elevi la probele scrise și oferă un feedback util înainte de examenul național propriu-zis.

