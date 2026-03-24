Proba la Istorie este proba obligatorie a profilului pentru elevii de la uman și a fost programată în aceeași zi cu proba la Matematică pentru elevii de la real, ambele desfășurându-se marți, 24 martie.

Cine susține proba la Istorie

Proba la Istorie este obligatorie pentru elevii de profil umanist și pentru majoritatea specializărilor vocaționale, precum profilul pedagogic sau artistic. Aceasta este una dintre probele cu cel mai mare grad de subiectivitate din examen, tocmai pentru că presupune nu doar memorarea evenimentelor, ci și capacitatea de a analiza surse istorice, de a argumenta și de a construi eseuri structurate.

Cum s-a desfășurat proba

Ca și la celelalte discipline, proba a început la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30, iar timpul destinat elaborării lucrării a fost de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Pe durata examenului, sunt interzise telefoanele mobile, căștile, ceasurile inteligente și orice alte materiale ajutătoare. Elevii pot părăsi sala după minimum o oră și jumătate de la primirea subiectelor.

Simularea s-a desfășurat în contextul tensionat semnalat încă de la prima probă: în 63 de licee simularea nu a fost susținută, pe fondul boicotului anunțat de organizațiile sindicale din Educație, nemulțumite de măsurile de austeritate ale Guvernului.

Cum sunt structurate subiectele la Istorie

Modelele de subiecte la Istorie pentru simularea BAC 2026 au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și respectă structura oficială a examenului. Acestea verifică atât cunoștințele de istorie, cât și capacitatea de analiză, argumentare și utilizare a surselor istorice. Toate cerințele sunt obligatorii, iar timpul de lucru este de trei ore. Elevii primesc 10 puncte din oficiu.

Lucrarea este împărțită în trei subiecte cu punctaje egale:

Subiectul I (30 de puncte) se concentrează pe analiza a două surse istorice. Cerințele solicită elevilor să extragă informații specifice din texte, să identifice personalități sau evenimente-cheie și să stabilească relații de tip cauză-efect. De asemenea, evaluarea vizează capacitatea de a formula asemănări între procese istorice și de a prezenta fapte relevante.

Subiectul al II-lea (30 de puncte) presupune analiza unei singure surse istorice. Cerințele vizează extragerea de informații, formularea unui punct de vedere susținut cu argumente din text, plasarea evenimentelor în context istoric și realizarea unei argumentări pe baza unui fapt istoric relevant.

Subiectul al III-lea (30 de puncte) constă în redactarea unui eseu structurat, de aproximativ două pagini, pe o temă dată. Elevii trebuie să respecte cerințele formulate — reperele cronologice și tematice — să folosească limbaj istoric adecvat, să evidențieze relații cauză-efect și să construiască un argument istoric coerent.

Ce teme apar frecvent la Istorie

Conform modelelor de subiecte publicate oficial, printre temele recurente se numără domnia lui Ștefan cel Mare și relațiile externe ale Moldovei medievale, dar și perioada comunistă — în special autonomia față de Moscova și rolul lui Gheorghiu-Dej, reflectate în Declarația Partidului Muncitoresc Român din 1964. Un alt tip de cerință des întâlnit vizează măsurile de politică internă adoptate în statul român în diferite perioade și relațiile internaționale ale românilor din secolele XVI–XVIII.

Eseul de la Subiectul III tinde să acopere fie istoria medievală (cu accent pe voievozi și relații externe), fie istoria modernă și contemporană a României (constituirea statului național, regimul comunist, tranzitia postcomunistă).

Ce se întâmplă cu nota obținută

La fel ca la toate probele din cadrul simulării, notele obținute nu sunt afișate public și pot fi trecute în catalog doar la cererea elevului sau a părintelui. Scopul principal al simulării este orientativ: elevii pot identifica lacunele în pregătire și pot ajusta strategia de studiu pentru examenul din vară.

Modelele de subiecte publicate reprezintă cel mai relevant instrument de pregătire, întrucât reflectă exact structura examenului. Parcurgerea acestora contribuie la familiarizarea cu tipurile de cerințe și la dezvoltarea competențelor necesare pentru obținerea unui punctaj ridicat. Totodată, baremele de corectare oferă un reper clar pentru evaluarea răspunsurilor și identificarea greșelilor.

Unde găsești subiectele și baremele oficiale

Subiectele și baremele de corectare pentru proba la Istorie din cadrul simulării BAC 2026 sunt disponibile pe platforma oficială a Ministerului Educației, subiecte.edu.ro. Rezultatele simulării examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi comunicate pe data de 16 aprilie.