Românii cumpără mai puțin după valul de scumpiri. De unde au tăiat

În aprilie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (excluzând comerțul cu autovehicule și motociclete) a scăzut față de martie 2026 cu: 1,4% în serie brută și 2,6% în serie ajustată sezonier

În aprilie, declinul a fost alimentat atât de scăderea vânzărilor de carburanți, cât și de reducerea cumpărărilor de produse alimentare și nealimentare, confirmând tendința de slăbire a cererii interne.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la:

carburanți pentru autovehicule: -5,2% (brut) / -3,5% (ajustat)

produse nealimentare: -0,9% / -1,4%

produse alimentare, băuturi și tutun: -0,1% / -1,8%

Aprilie 2026 comparativ cu aprilie 2025

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,7%), vânzările de produse nealimentare (-6,3%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-0,7%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,6%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,1%).