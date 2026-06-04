Românii cumpără mai puțin după valul de scumpiri. De unde au tăiat

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Calea victoriei oameni pe strada
Shutterstock

Comerțul cu amănuntul din România a înregistrat noi scăderi în luna aprilie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

autor
Lorena Mihăilă

În aprilie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (excluzând comerțul cu autovehicule și motociclete) a scăzut față de martie 2026 cu: 1,4% în serie brută și 2,6% în serie ajustată sezonier

În aprilie, declinul a fost alimentat atât de scăderea vânzărilor de carburanți, cât și de reducerea cumpărărilor de produse alimentare și nealimentare, confirmând tendința de slăbire a cererii interne.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la:

  • carburanți pentru autovehicule: -5,2% (brut) / -3,5% (ajustat)
  • produse nealimentare: -0,9% / -1,4%
  • produse alimentare, băuturi și tutun: -0,1% / -1,8%

Aprilie 2026 comparativ cu aprilie 2025

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,7%), vânzările de produse nealimentare (-6,3%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-0,7%).

Citește și
Locurile din România unde se înghesuie cei mai mulți turiști

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,6%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,1%).

Evoluția pe primele patru luni din 2026

În perioada ianuarie–aprilie 2026, comerțul cu amănuntul a continuat trendul descendent. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, volumul cifrei de afaceri a scăzut: -5,8% serie brută și -5,5% serie ajustată sezonier

Pe categorii, declinul cumulat a fost resimțit cel mai puternic în:

  • produse nealimentare: până la -8,7%
  • produse alimentare, băuturi și tutun: până la -3,8%
  • carburanți: până la -2,0%

INS precizează că indicii de volum sunt calculați în condiții metodologice comparabile, utilizând indici de tip Laspeyres și deflatori de preț.

Analiza este realizată conform clasificării activităților economice CAEN Rev.2, iar seriile sunt ajustate în funcție de sezonalitate și numărul de zile lucrătoare pentru a reflecta cât mai corect evoluția reală a consumului.

România, ţara cu cea mai ridicată inflaţie

România este ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE, cu un avans anual al preţurilor de 9,5%, arată datele publicate de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), în mai.

În cazul României, datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) arătau că rata anuală a inflaţiei a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,04%, mărfurile nealimentare cu 12,02%, iar mărfurile alimentare cu 7,39%.

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României, a prezentat în mai Raportul trimestrial asupra inflaţiei. El a explicat că va urma un val inflaționist, dar și că „cocoașa” ar urma să dispară în vară.

„Va crește până în iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se va duce până la 11%, dar creșterile sunt mici, pentru ca apoi în iuilie-august-septembrie să avem deja o inflație de 6%, iar spre sfârșitul anului peste 5% (...) undeva pe 5,5% la sfârșitul anului, în jurul acestui nivel e posibil ca și în Europa inflația să crească. S-ar putea ca în toamnă să nu mai fim campioni la inflație, ne dorim acest lucru, nu depinde numai de noi (...) În vară dispare cocoașa”, a declarat Mugur Isărescu.

Incendiu puternic într-o gospodărie din Grădinari. Flăcările au distrus locuința din lemn

Sursa: StirilePROTV

Etichete: cumparaturi, romania, inflație, INS,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Ivana Knoll a stârnit amuzamentul fanilor! Cum a ajuns croata să marcheze în poarta Angliei
FOTO Ivana Knoll a stârnit amuzamentul fanilor! Cum a ajuns croata să marcheze în poarta Angliei
Citește și...
Știri Actuale
Traficul pe podul Giurgiu-Ruse a fost oprit. Intervalele când se poate circula. Șoferii sunt direcționați către alte rute

Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse a fost suspendată joi dimineaţă, la ora 9:00, pentru toate tipurile de autovehicule, pentru desfăşurarea unor lucrări de construcţie şi montaj pe partea bulgară a podului.
Stiri externe
Cum a arătat teroarea ucraineană din Sankt Petersburg. Asaltul asupra orașului lui Putin, în imagini

„Ucraina va intensifica atacurile și poate încheia războiul pe picior egal cu rușii”, a spus Volodimir Zelenski după întâlnirea cu șeful NATO, Mark Rutte. 
Stiri externe
Zborul unde pasagerii pot vedea răsăritul soarelui de două ori. Ar putea un stabili un nou record mondial

Un avion care oferă un zbor direct, considerat a fi cel mai lung din lume și care ar putea dura până la 22 de ore, a atins o etapă majoră.

Recomandări
Stiri Politice
Cum ar putea arăta Guvernul dorit de Nicușor Dan. Condițiile puse de partide la ultimele negocieri

La o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan, președintele a vorbit din nou cu liderii din fosta coaliție, dar fără rezultat.

Știri Actuale
Românii cumpără mai puțin după valul de scumpiri. De unde au tăiat

Comerțul cu amănuntul din România a înregistrat noi scăderi în luna aprilie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Stiri Justitie
Justiția își suspendă activitatea timp de patru ore pentru consultări privind Legea salarizării. Între ce ore este blocajul

Personalul auxiliar de specialitate şi conex din sistemul judiciar protestează, joi, faţă de prevederile noii legi a salarizării, iar activitatea în instanţe şi parchete va fi suspendată, în intervalul orar 08:00 - 12:00. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Iunie 2026

46:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 03 Iunie 2026

01:50:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 16

22:51

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15

21:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Dinamo, ȘAPTE transferuri pentru noul sezon!

Sport

Manchester City, reacție oficială după ce Erling Haaland a fost anunțat la Real Madrid de rivalul lui Florentino Perez