Super-puterea economică din Europa unde o Dacia Spring nouă costă 3.900 de euro, de trei ori mai puțin ca în România

04-01-2026 | 11:18
dacia spring
O Dacia Spring nou-nouță poate fi cumpărată în Italia cu mai puțin de 4.000 de euro, de trei ori mai puțin decât în România. Explicația stă în subvenția acordată de statul italian, care oferă o primă și de 11.000 de euro cumpărătorilor de Dacia Spring.

Cristian Anton

O Dacia Spring nouă poate fi cumpărată în Italia cu mai puțin de 4.000 de euro, un preț de trei ori mai mic decât în România, țara în care se fabrică unul dintre cele mai populare modele ale Renault.

Explicația pentru care în Italia se vinde acum cea mai ieftină Dacia Spring din lume este simplă: statul italian achită o primă și de 11.000 de euro celor care vor să cumpere mașina românească, datorită susținerii pentru achizițiile de mașini electrice.

Dacia Spring: 3.900 euro în Italia, 13.200 euro în România

Profit informează astfel că programul guvernamental de susținere a achiziției de mașini nepoluante, care acordă până la 11.000 de euro primă, reduce prețul unei Dacia Spring în Italia până la 3.900 de euro, dacă sunt îndeplinite toate condițiile.

În România, prin Programul Rabla actual (încheiat la 31 decembrie), prețul unui Spring a fost de aproximativ 13.200 de euro.

Italia este a treia cea mai mare economie a Europei, după Germania și Franța și a opta super-putere economică mondială. 

